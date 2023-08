Cecilia Strzyzowski: revelan el mensaje de Marcela Acuña el día del crimen

Unos mensajes de texto comprometedores que intercambió Marcela Acuña y su mano derecha, Fabiana González, el día del crimen de Cecilia Strzyzowski, se dieron a conocer en las últimas horas.", fue uno de los escritos que se destaca en el chat entre ambas mujeres y que fue localizado por la División Cibercrimen de la Policía de la provincia de Chaco. Para los investigadores "sacar eso" sería el cuerpo de la joven de 29 años.El cruce ocurrió el 2 de junio entre las 15:54 y las 17:52. El primero de los mensajes comienza cuando la dirigente social se muestra angustiada por la salud de su hijo:r". A lo que González le respondió: "¿Te dijo algo César? No comió la comida"."No, está re bien. Me dijo que se quedaba esta semana con nosotros, que tiene miedo por nosotros, que le iba a hacer bien y que esta noche, si estábamos mejor, que quería cenar con nosotros", señaló Acuña.Luego, los mensajes que siguieron hablan sobre los rasguños de César en el cuello y de una valija. "Fijáte el cuello", le señala la esposa de Emerenciano Sena y su mano derecha le respondió: "Le rasguñó. Qué loca. Ahora hay que tener cuidado que no quiera hacer nada ella…".Aún así, la conversación más fuerte entre ambas fue a las 16:51 cuando Acuña expresó: "Fabi creo que sucedió algo grave con César.Hablá con Gustavo. No le digas a Eme. Ni a César, estoy desesperada"."Le dije a Eme que Gustavo está con Samuel. No metas la pata.", le volvió a escribir la dirigente 20 minutos después.El chat concluyó: "Fabi, te aviso cuando estamos yendo con Eme. Estoy desesperada. Le dije a Eme que Gustavo está con Samuel, pero tenemos hasta las 19:30 para sacar eso de mi casa, lo puedo entretener hasta esta hora. Hablá con Gustavo, Fabi".