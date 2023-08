Caballo suelto en ruta provocó doble accidente: "Casi matan una familia entera"

Policiales Un caballo provocó un doble accidente en la ruta y un auto terminó volcando

Animales sueltos en la autopista

“Inoperancia”

Un matrimonio y su bebé de solo un año y cuatro meses,registrado en la madrugada del jueves a metros de Gualeguaychú.Julia Andrade, junto a su esposo, Julio Ramos, rememoró en diálogo concómo fue el siniestro vial -que casi termina en tragedia- y cuestionó las demoras en las asistencias. Desde una habitación en el Hospital Centenario, la mujer de 36 años destacó quey aseguró que “estuvo la mano de Dios para salvarlos”.“En el medio de la ruta habíapor una camioneta Toyota Hilux que iba delante de nosotros. No pudimos evitarlo y lo chocamos, entonces”, describió la víctima que sufrió lesiones golpes en su vista,rostro y cuerpo.“En ese momento, yo estabaporque le alcance una mamadera a mi bebé que estaba llorando, sentado en la parte trasera del auto.”, explicó.Y continuó. Era un chisperío. El camionero nunca se detuvo, el auto se desenganchó y a nosotros nos asistió el hombre de la Toyota Hilux y de otra camioneta que paró, donde viajaba Raúl Ríos, que fue testigo del accidente junto con otro muchacho”.“Ellos nos desprendieron y nos sacaron del auto. Una chica de las casas vecinas a la ruta se acercó y se llevó a mi bebé hasta su casa para darle la mamadera y abrigo, incluso le cambió los pañales. Estamos muy agradecidos a esas personas”, destacó Julia, con la voz entrecortada.Junto a su esposo, que tiene golpes en la espalda y varios traumatismos más, sostuvo: “Es una inconsciencia que anden. Casi nos cuesta la vida esa inconsciencia,”. La familia –que por poco muere en el accidente- exige saber. “Los vecinos nos contaron que no es la primera vez que un caballo se cruza la ruta y que han denunciado, pero nadie lo resuelve”, destacó Julia y cuestionó “se alguien se imagina lo que significa esquivar un animal en el medio de la ruta. ¡Es inesperado!”.Pero enseguida, más allá de la solidaridad de los vecinos y otros automovilistas, Julia y Julio fueron víctimas de lay dieron cuenta de ese calvario ante“Recién a las 8.40 de la mañana, más de una hora después del accidente, nos levantó una ambulancia de Vida. Cuando nos sacaron del auto, nos atendió gente de una ambulancia que iba a Federal, pararon y nos atendieron. Nos cansamos de llamar y no venía nadie: ni la Policía de la comisaría séptima que está a dos kilómetros, ni la Policía Vial del puesto ubicado debajo de la ruta 16 que estaban a mil metros.se quejó.Finalmente, Julia reflexionó: “Nosotros la sacamos barata, porque estamos con golpes y dolor. El auto está destruido. Pero,. La Policía demoró y la tuvieron que ir a buscar; y la ambulancia de Vida tardó más de una hora en socorrernos. ¿Qué podría pasar si las heridas son más graves? ¿Te morís en la ruta esperando? ¿Cómo la concesionaria no controla a los animales sueltos? ¿Por qué hay personas inconscientes que largan los caballos a las rutas?”. Preguntas qué alguien con autoridad y responsabilidad debería responder.