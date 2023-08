Viajaban en remis para robar placas y floreros de bronce del cementerio

Viajaban en remis para robar

Sociedad Amplían operativos policiales ante hechos de vandalismo y robos en cementerios

Sociedad Profanaron tumbas en un cementerio del departamento Diamante

Dos hombres, de aproximadamente 40 años, fueron detenidos el martes por la noche cuando los encontraron in fraganti con 50 placas y 30 floreros de bronce que habían robado del cementerio de Villa Urquiza.“Hace una semana atrás se registraron robos de placas y floreros de los cementerios Católico y Protestante de Villa Urquiza, tras los cuales se implementaron operativos policiales estratégicos en la zona de montes y campos, en horas de la noche, hasta que se logró identificar un vehículo y, en un trabajo coordinado con la División Investigaciones,, explicó ael comisario de Villa Urquiza, Héctor Romero.Y continuó: “El martes por la noche nos dieron aviso del ingreso de un remis a Villa Urquiza, hacia la zona del cementerio. Se implementó un operativo con un vehículo no identificable y con el móvil policial a modo de prevención, y se confirmó que había dos personas sospechosas caminando por la zona”.De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial, “los efectivos que estaban en el cementerio escucharon ruidos de metales porque estaban a 20 metros”. Fue así como interceptaron a dos personas cuando salían del cementerio con bolsas arpillera en las que llevaban placas y floreros de bronce, que habían sido robados de la necrópolis.Por disposición de fiscalía, los dos sujetos fueron detenidos por el supuesto delito de robo en fraganti y“Se trata de dos hombres de aproximadamente 40 años, oriundos de Paraná y no registran antecedentes”, confirmó Romero.aclaró el comisario.“Fue unde dos oportunidades y en el tercero, fueron aprehendidos”, cerró el funcionario policial.