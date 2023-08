"No es justo que maten a una niña por un celular", dijo abuelo de Morena

Policiales Indagan a los dos hermanos detenidos por el brutal crimen de Morena

Un abuelo de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió a raíz de las graves lesiones que sufrió tras ser asaltada y arrastrada por motochorros que le robaron sus pertenencias cuando llegaba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, dijo hoy que "no es justo que maten a una niña por un celular que no servía y 100 pesos" y pidió que los acusados "se pudran en la cárcel"."No es justo que maten a una criatura. Nos arrancaron la vida esos hijos de mil p*** por un celular que no servía y por 100 pesos que le di a la mañana para las golosinas", dijo esta mañana Fabio García, abuelo de Morena.En diálogo con la prensa frente a la casa donde están velando los restos de la niña, el hombre pidió que los delincuentes acusados del crimen de su nieta "se pudran en la cárcel"."A los delincuentes, que se pudran en la cárcel, no le deseo la muerte a nadie, pero no que entren y salgan como está pasando", aseveró García muy conmovido.Por último, el abuelo solicitó mayor seguridad en los ingresos a la escuela, "aunque sea en la hora de entrada y salida"."Esto no está pasando solo acá, ahora nos tocó a nosotros. No queremos que pasen más esto", concluyó.