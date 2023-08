Mujer mayor estaba durmiendo y le apuntaron con un arma: le pedían dólares

Foto 1/2 Foto 2/2

Pese a tener medidas de seguridad como rejas y alarmas, dos mujeres mayores fueron víctimas de robos tipo entradera en sus casas entre la medianoche del martes en Arroyito y la madrugada de este miércoles en el centro de Rosario. Uno de los casos fue particularmente violento porque la mujer de 80 años estaba en la casa cuando los delincuentes irrumpieron.



“Mi mamá estaba durmiendo y la despiertan cuando le tapan la boca y le apuntan con un arma. Eran dos personas, una estaba encapuchada y la otra no”, relató la hija de la víctima de 80 años y moradora de Zeballos al 800.



Los ladrones le pidieron plata y sobre todo dólares. Ella les dio el efectivo que tenía. Pero los intrusos le exigían más y amenazaron con matarla. “La encerraron en la cocina y revolvieron todas sus cosas”, resumió la familiar.



La mujer aclaró que “la casa tiene alarma, pero no en el patio por donde entraron ya que había una reja”. “Mi mamá está como en shock”, contó sobre lo sucedido pasadas las 3 de este miércoles.



También el nieto de la víctima, el primero en llegar al lugar, aportó su testimonio: "Mi abuela estaba destrozada".



Unas horas antes, a la medianoche del martes en Lafinur al 700, barrio Arroyito, Aurora regresó a su casa junto a su nieto, detectaron que la puerta corrediza exterior estaba abierta y escucharon ruidos.



“Estaban adentro cuando llegamos y usaron las cosas de nosotros, porque con la pala de punta rompieron eso”, dijo a El Tres sobre los destrozos: los delincuentes arrancaron la reja, partieron el candado y sacaron la puerta completa.



La mujer alcanzó a ver que se llevaron ropa, pero, en medio de la conmoción y que debió dejar su hogar porque quedó expuesto durante la noche, aún no sabía con claridad lo que le habían sustraído.



Por la modalidad del robo, Aurora supuso que primero entró “una criatura chiquita” y luego fue ayudado por otros. Rompieron parte de la pared para remover la reja y luego sacaron una segunda puerta. “Hace 52 años que vivo acá y nunca pasó algo así”, dijo.



“Mi hijo me decía «quedate tranquila que vos estás bien cubierta» pero ahora se dio cuenta que no”, concluyó sobre la inseguridad en la zona. (Rosario 3)