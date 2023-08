Acusado de asesinar a su pareja será juzgado por un jurado popular

Entre Ríos tendrá un nuevo juicio por jurados en los que se discutirá si un hombre cometió el femicidio de su esposa. El caso que está camino a presentarse ante un jurado popular ocurrió el 14 de marzo de este año en la remota localidad de San Pedro, departamento Federación. El acusado es Jacinto Horacio Maidana, de 48 años, y la víctima es Natalia Benítez, de 40 años. Este miércoles se definirá una nueva prórroga a su prisión preventiva y la investigación ingresa en la etapa final para ser elevada ante los doce jurados populares.



El hombre, oriundo de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, se encuentra detenido desde el 15 de marzo. En una primera instancia estuvo alojado en la Unidad Penal N° 3 de Concordia y actualmente se encuentra en una celda de la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay. A casi cinco meses del hecho, la fiscalía avanzó con la investigación penal preparatoria que permitirá llevar el caso ante un jurado popular.



En la investigación, a Maidana se le endilga el delito de homicidio agravado por el vínculo que contempla la pena única en caso de ser condenado de prisión perpetua. La acusación, a cargo del fiscal Matías Arguello de la Vega, dice que el 14 de marzo por la madrugada, en una vivienda de San Pedro, a 15 kilómetros de Chajarí, cerca de la Escuela N° 26 “Falucho”, le disparó a su esposa -también oriunda de Curuzú Cuatiá- con un rifle de aire comprimido, calibre 7.62, que impactó en la zona del pabellón auricular izquierdo.



Este miércoles se realizará una audiencia en la que se definirá una nueva prórroga de la prisión preventiva de Maidana. Será ante la jueza de Garantías de Chajarí, Susana Pertus. El abogado defensor, Gustavo Rader explicó que es posible que se acuerde la prórroga de la preventiva por 60 días y que en ese lapso se debería concluir la etapa investigativa.



Asimismo, señaló que solicitará a la magistrada la posibilidad de que su defendido sea trasladado a la Unidad Penal de Concordia, ya que se encuentra más cerca de Chajarí -a unos 80 kilómetros-. Explicó que el hecho de que hoy se encuentre alojado en Gualeguay dificulta su tarea defensiva: "Es difícil ejercer el derecho de defensa cuando mi cliente se encuentra tan lejos. Por teléfono no se puede hablar sobre la defensa. También es complicado para los familiares que quieren visitarlo".



Consultado por la estrategia defensiva, el letrado señaló: "La defensa se realizará en el juicio, donde las partes produciremos las pruebas necesarias. No la vamos a dar antes. La prueba se produce en el juicio y es allí donde daremos nuestros argumento y la fiscalía los suyos".



No obstante, admitió que el planteo defensivo se orientará hacia una muerte accidental por una mala manipulación del arma.



El día del hecho, la Jefatura Departamental Federación de la Policía informó que a las 7 de la mañana personal de la comisaría de Mandisoví concurrió a una vivienda ubicada a la vera de la ruta provincial Nº 2, en San Pedro. Allí se entrevistaron con Maidana, quien recibió a los efectivos, mientras que sobre la cama matrimonial se encontró el cuerpo sin vida de su esposa. (Uno)