Motociclistas resultaron heridos tras chocar contra la parte trasera de un auto

Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la noche de este martes en la intersección de calles Santo Domínguez y Las Lechiguanas, de Paraná.En el lugar, una moto chocó a un auto. Roberto Schenfeld, el conductor del vehículo, comentó aque “venía circulando por Santo Domínguez, sentido oeste-este, y doblé a mi izquierda para tomar calle Las Lechiguanas porque después quería dirigirme a Av. Almafuerte”.En ese momento “cuando iba transitando siento el golpe. Me dio vuelta el auto, lo dejó mirando para el otro lado”.En la moto “circulaba una pareja, que fue trasladada al Hospital San Martín. Está la preocupación de que estén lastimados, espero que sean golpes nada más. Lo demás yo tengo todo en orden, seguro contra todo riesgo, todo”.“Yo venía de acercar a un amigo a su casa y después me iba a la mía. Habíamos ido al Club Tiro Federal a jugar a las bochas. Aclaro que no bebo, soy abstemio”, remarcó.