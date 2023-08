“Una desgracia”: el audio que envió el peón que asesinó a su pareja y se suicidó

Policiales Se quitó la vida el hombre que estaba prófugo tras asesinar a su pareja

Una mujer fue hallada asesinada hallada en su casa y, pocas horas después, encontraron sin vida a su pareja. La Policía sospecha que el hombre se quitó la vida tras cometer el femicidio. Antes de ello, le envió un audio a un familiar contándole lo que había hecho: “Cometí una desgracia”, dijo.El dramático episodio ocurrió este sábado en la localidad correntina de Esquina. La víctima, Nilda Aranda, de 41 años, fue hallada estrangulada.Enseguida, los efectivos comenzaron a buscar a José Ojeda, pareja de la mujer y principal sospechoso, hasta que un vecino de la zona rural lo encontró colgando de un árbol, según detalló a Télam el comisario Luis Romero, del Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes.El oficial explicó que fueron los vecinos quienes alertaron al 911 tras escuchar una violenta pelea en la vivienda. “Al arribar la Policía nadie respondió y al ingresar se encontraron con la mujer sin vida en la habitación”, precisó Romero.Enseguida, los efectivos salieron a buscar a Ojeda. “Todo indicaría que la pareja de Aranda habría sido el autor del crimen”, destacó. La investigación está a cargo del fiscal Gustavo Mosquera y trascendió el informe preliminar de la autopsia realizada por el equipo Médico Forense.El médico policial que revisó el cuerpo estableció que la víctima presentaba al menos un golpe en la cabeza y algunos cortes superficiales, pero que la causa de muerte habría sido por asfixia, ya que tenía fuertemente anudado un pañuelo al cuello, destacó el medio. Además, informó en el cuerpo no se hallaron signos de defensa.“Yo mal, yo mal. Cometí una desgracia, boludo. La maté a Nilda, la maté a Nilda, y dentro de un rato voy a matar a otro acá, y me voy a matar yo, cuídense, cuídense, ayúdenle a mami”, dijo Ojeda en un audio que le envió a un familiar y que posteriormente fue difundido por Clarín.Aranda tenía siete hijos y mantenía una relación desde hacía varios meses con el agresor, la cual fue calificada por su familia como violenta, aunque no se conocieron antecedentes por denuncias en la Comisaría de la Mujer.