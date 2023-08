Una mujer fue atacada por dos perros cuando volvía de trabajar

Una mujer fue atacada por dos perros de la raza pitbull en barrio Loyola Sur el lunes a la siesta. Los animales se encontraban en la vereda de la vivienda de su propietario cuando la víctima pasó por el lugar con dirección a su casa. "Venía caminando, volvía de mi trabajo y estaban los dos perros sobre la vereda de la casa del lado de afuera. Son dos pitbull. El perro me venía mirando mal, me ataca y muerde el brazo. Atrás el otro perro me muerde el brazo", relató YolandaEl ataque se registró el lunes a las 13.30 en inmediaciones de José Reinares y José Cibils, de la localidad de Santa Fe. "Cuando el perro me ataca empecé a gritar, pero desde la casa no venía nadie", agregó la mujer al relato.Los animales la mordieron en los brazos, piernas, glúteos e incluso le arrancaron un pedazo del pecho izquierdo. Yolanda aseguró que no es la primera vez que los perros protagonizan un ataque y que cuando eran cachorros mordieron a una vecina. Por otro lado, aclaró que uno de los animales es pitbull, mientras que el otro es cruza de la raza."Tengo un bebé de tres meses y medio, menos mal que no iba con él porque a veces lo llevo en el coche", recalcó Yolanda que además agregó que a pocos metros de donde habitualmente se encuentran los perros se ubica el centro de salud. "Me gustaría que se hagan cargo del animal, no es la primera vez que sucede algo así. Es peligroso por los chicos que pasan constantemente por la vereda", reiteró la víctima. (Aire de Santa Fe)