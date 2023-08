Detuvieron al trapero Kaleb Di Masi tras chocar dos vehículos e intentar escapar

Policiales

Moto atropelló a mujer que cruzó la calle en sector no habilitado para peatones

“Una chica salió atrás de un auto, le grité, pero no me escuchó. Iba con el celular, por eso no me vio ni me escuchó”, contó a Elonce el conductor de la moto. La mujer fue trasladada al hospital.