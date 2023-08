Quiso evitar el robo de la moto, lo apuñalaron y falleció

Un hombre fue asesinado el lunes a la madrugada en Oroño y Lamadrid, de la ciudad de Rosario. El crimen sucedió poco antes de la 1.30 cuando a Matías Jonatan Isassa, de 33 años, se le acercó una persona que aparentemente quiso robarle su moto y ante la negativa de la víctima lo apuñaló. No obstante, junto al cuerpo la policía encontró la moto y la documentación de Isassa. Con este nuevo hecho el número de asesinatos en el departamento Rosario ascendió a 168 en lo que va del año y 3 en agosto.



Según testigos ocasionales; Matías se encontraba charlando junto a una mujer en inmediaciones de uno de los bancos del cantero central de bulevar Oroño y Lamadrid, a la altura del 5100 de Oroño, cuando cerca de la 1.30 se les acercó un hombre de unos 40 años y al que no conocían, quien merodeaba por el lugar con la actitud de esperar un colectivo en la parada de la esquina.



Al aproximarse a la pareja el desconocido le pidió al muchacho las llaves de la motocicleta y el joven se resistió, ante esto el agresor le dio dos puñaladas y corrió por Lamadrid, dejando la moto y a Matías mal herido. Al llegar la ambulancia del Sistema Integrado de Salud, Sies, constató que la víctima había fallecido. La mujer con la que estaba Matías fue testigo directo del hecho y quien dio a la policía los primeros datos.



Según ella el atacante los abordó cuando Matías estaba apoyado en su moto, el delincuente -dijo- estaba armado con un cuchillo de grandes dimensiones y apuñaló a Isassa cuando se trabaron en un forcejeo. La mujer agregó que luego de acuchillarlo el presunto ladrón huyó por calle Lamadrid. Al arribar los médicos del Sies constataron que la víctima presentaba heridas de arma blanca en la región izquierda del tórax y en espalda y aconsejaron la autopsia pertinente y preservar las manos de la víctima.



La policía secuestró cerca del banco una motocicleta Motomel, propiedad de Isassa, y la mochila que contenía sus pertenencias y su teléfono celular Samsung, además de la licencia de conductor y el DNI.



Matías vivía en barrio Alvear con su familia, era divorciado y tenía dos hijos, la pregunta es ¿que hacía pasada la medianoche en barrio Las Delicias?. Los vecinos de la familia Isassa hablan maravillas de Matías: “Era un chico bueno, educado, siempre saludaba. Tenía dos hermanos y trabajaba como delivery con la moto. Según me contó un amigo del chico se fue a encontrar con una piba que conoció por la red facebook.”, contó un vecino. Otros contaron a La Capital que “la familia está destrozada, esto te destruye. Era un chico muy trabajador como todos sus hermanos y sus padres. La familia vivió toda la vida en el barrio”.



Comerciantes de la zona de Oroño y Lamadrid no parecían asombrados con el homicidio, sucedido en un aparente intento de robo. “Este barrio y esta esquina es terrible. vienen banditas con motos y autos, se pelean entre ellos y más de una vez han robado en la estación de servicio de la esquina de Oroño. Llamamos a la policía pero no vienen nunca. Es tierra de nadie esta esquina”, se lamentó una comerciante de la zona.



La fiscal del MPA Carla Cerliani ordenó un relevamiento de cámaras de la zona y toma de testimonios a vecinos comerciantes de la esquina para dar con el probable ladrón ya que se especula que podría ser un hombre conocido en esa sector de Las Delicias.