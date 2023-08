Policiales

Paraná

Martes 8 de Agosto de 2023

Una moto atropelló a una mujer que cruzaba la calle a mitad de cuadra

“Una chica salió atrás de un auto, le grité, pero no me escuchó. Iba con el celular, por eso no me vio ni me escuchó”, contó a Elonce el conductor de la moto. La mujer fue trasladada al hospital.