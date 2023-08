Simulaban un tour de compras y llevaban cocaína con el logo de un delfín

Unos 23 ladrillos de cocaína con el logo de un delfín y las banderas de Bolivia y Perú fueron secuestrados cuando eran transportadas en un vehículo que simulaba un tour de compras entre Bolivia y la localidad salteña de Aguas Blancas, y por el hecho fueron detenidas dos personas, informaron fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA).Las detenciones fueron realizadas por agentes de la División Unidad Operativa Federal Salta de la PFA y la sospecha de los investigadores es que la droga iba a ser distribuida en distintas ciudades del norte del país.Según las fuentes todo comenzó en febrero tras una denuncia anónima que indicaba que una banda transnacional planeaba el envío de cocaína desde la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Oran hacia la provincia de Tucumán para luego ser distribuidos a distintos puntos del país.Con la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo de Josefina Martínez Vázquez, los policías realizaron tareas de campo y establecieron que los narcos utilizaban como modus operandi en cargar un vehículo particular con mercaderías varias ingresadas al país desde la ciudad de Bermejo, Bolivia, hasta la localidad de Aguas Blancas, en Salta por contrabando."Simulaban un tour de compras, para no levantar sospechas", dijo un investigador, que aclaró que la cocaína era acondicionada en un doble fondo situado delante de los asientos del conductor y acompañante, más precisamente debajo de la alfombra donde apoyan los pies."A su vez, la sustancia era envuelta en nylon film impregnado con grasa mineral para evitar ser detectada en los controles", señaló el investigador que, sin embargo, aclaró que el can antidrogas "Xina" pudo marcar el lugar y se desbarató la maniobra.Los policías secuestraron 23 ladrillos de cocaína con la marca de un delfín y las banderas de Bolivia y Perú, con un peso total de 25,300 kilogramos, y unos 62 mil pesos, y se logró la detención de sus dos ocupantes, una mujer y un hombre.La sospecha de los pesquisas es que el hombre era el transportista y nexo de una organización narco criminal trasnacional que operaban desde Bolivia y Perú.