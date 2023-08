Es no vidente, había decidido emprender y le robaron antes de inaugurar su local

Dos robos acontecieron en un local comercial que estaba por ser inaugurado en la ciudad de Paraná. Se trata de una pañalera ubicada en la calle Acebal 607. Los dueños, una pareja conformada por Eduardo y su esposa Magali, junto a sus tres hijos, se vieron afectados por la delincuencia.En diálogo con, Eduardo, uno de los dueños, expresó su desazón: “Lamentablemente hoy, después de una semana nos volvimos a encontrar con nuestro local robado. En este caso nos faltó casi la mitad de la mercadería que teníamos comprada, también un parlante".Magali, su esposa, cree que los mismos delincuentes fueron responsables del segundo robo: "La primera vez nos habían destrozado todo, nos dieron vuelta la casa y ahora vinieron derecho a buscar mercadería y un parlante que en esa primera vez había quedado bajo la ventana tirado y se ve que no se lo pudieron llevar. Se llevaron toda la mercadería que con esfuerzo habíamos comprado".Eduardo agregó que el robo les causó pérdidas cercanas a los 40 mil pesos en mercadería. Además, compartió su difícil situación personal: "Es muy difícil siendo una persona con discapacidad conseguir trabajo. En este momento sobrevivo con una pensión de $42 mil pesos, con ese dinero hay que pagar el alquiler, los servicios".El emprendimiento era una esperanza para Eduardo, quien es no vidente, y para Magali. Con ahorros y colaboraciones de personas cercanas, habían reunido los recursos necesarios para iniciar el negocio. “Las oportunidades laborales para personas con discapacidad son escasas, lo que me llevó a tomar la decisión de emprender”, concluyó Eduardo.