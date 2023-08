Alertan sobre intento de estafa con falso show de Marco Antonio Solís en Paraná

El presidente de la Asociación Paranaense de Softbol, Fabián Medina, a través de, alertó sobre un intento de estafa a través de la venta de entradas para un recital de Marco Antonio Solís a realizarse –según el falso anuncio- en el Estadio Mundialista de Softbol "Ing. Nafaldo Cargnel" de Paraná.“En redes sociales se está anunciando la venta de entradas para el espectáculo de Marco Antonio Solís para el 30 de octubre en el Estadio Mundialista de Softbol, con lo cual, nos vemos en la obligación de alertar a toda la ciudadanía de Paraná porque si están interesados en el show, es mentira”, comunicó Medina y se mostró “sorprendido, no gratamente”, por el tema que es ajeno al deporte.“No hay ningún contacto ni charla con los presuntos organizadores del espectáculo, tampoco alquilamos el estadio. Y en las redes sociales de Marco Antonio Solís, vimos que hará tres shows en Argentina, pero ninguno en Entre Ríos. Se trata de una estafa a través de redes sociales y nos vemos en la obligación de advertirlo”, argumentó el dirigente deportivo.De hecho, explicó que “el spot falso te redirige a un sitio de ventas de entradas para la compra, a 12 y 20 mil pesos, pero es una estafa”, y recomendó no comprar los tickets para no caer en la trampa.La denuncia por el intento de estafa fue radicada en sede de comisaría decimocuarta de Paraná.