Un pitbull mordió a cinco personas y un policía le dio un balazo

El perro, que estaba suelto ayer a las 13 en la vía pública, en la zona de Mendoza y Liniers, del barrio Belgrano, mordió a varias personas, según relató un policía de civil que circulaba en su auto, se bajó y le disparó al can.



Varios vecinos de Liniers al 1000 intentaron calmar al animal, pero no lo lograron. Dos de las personas atacadas y mordidas por el perro presentaban heridas profundas y tres de ellas, leves.



Por su parte, el animal fue derivado a la clínica del veterinario Carlos Cossia, donde fue asistido por el balazo. La primera versión de lo ocurrido se desprende del testimonio del policía que utilizó su arma para detener el ataque del perro



El agente declaró que mientras circulaba en su auto particular por la zona de Liniers y Mendoza observó que un perro estaba mordiendo a varias personas. Por ese motivo, decidió detener la marcha del rodado e intervenir. El policía aseguró que "el perro estaba fuera de control y no hubo forma de espantarlo para que dejara de atacar".



Según la versión oficial, luego de varios intentos por ahuyentar al can, y temiendo por la integridad de los vecinos y la suya, el policía extrajo su arma reglamentaria y disparó contra el animal.



Las personas heridas fueron llevadas en ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).



"Tenía una chapita en su collar con un número telefónico, pero ayer estuvimos llamando y nadie nos atendió. Creemos que el animal se ha escapado. El dueño tal vez no esté al tanto de lo que pasó. Lo importante ahora es que se haga presente y se haga cargo del animal, al que están tratando de salvar", declaró Daniel Ojeda, titular de la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria, a la emisora rosarina LT8.



Ojeda agregó que "todavía no se pudo corroborar si el animal tiene el chip de identificación tal como lo prevé una ordenanza en vigencia debido a la herida que sufrió".



"Probablemente el perro estaba perdido, venía como escapando, por algo que lo asustó. Y se cruzó con un chico, que fue al primero que atacó. El animal estaba con miedo y atacó", consideró el jefe de la Policía Ecológica.