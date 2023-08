Suben a $5 millones la recompensa por datos sobre el crimen de una mujer

El Gobierno nacional elevó a 5.000.000 de pesos la recompensa para quienes brinden datos útiles que permitan dar con el o los autores del crimen de Rosa Marta Invernon, la mujer de 73 años que fue hallada asesinada en octubre del 2021 en un descampado de la localidad bonaerense de Campana.



Mediante la resolución 523 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó un incremento de un millón a cinco millones la recompensa para quienes puedan aportar datos útiles sobre el crimen por el que es buscado un hombre que, se presume, atacó a la víctima con fines sexuales.



El rostro del sospechoso fue recreado en un identikit elaborado en base a los dichos de un testigo y, según cree los pesquisas, se trata de un agresor sexual que tiene como perfil de víctimas a mujeres adultas mayores.



El cuerpo de Invernon fue hallado el 16 de octubre de 2021 en un camino que cruza un terreno rodeado por abundante vegetación, en el barrio Otamendi, de Campana, ciudad ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires.



Según detalló un vocero judicial, el cadáver se encontraba desnudo de la cintura para abajo y parte de su ropa interior se halló a unos 300 metros del cuerpo, lo que desde el inicio fue interpretado como indicio de un ataque con fines sexuales, a pesar de que no se detectaron evidencias de que la víctima haya sido violada.



La autopsia reveló que Invernon murió como consecuencia de múltiples golpes en la cabeza provocados con un objeto romo, es decir, con un elemento contundente sin filo.



El cuerpo fue hallado cerca de las 11.35 de ese día por una persona que caminaba por la zona y que, al verlo, alertó a la policía mediante un llamado al 911.



Los agentes determinaron que la víctima tenía todas sus pertenencias, ya que en la escena del ataque se hallaron su teléfono celular, 2.000 pesos, las llaves de su casa, una bolsa con pertenencias y su DNI, lo que hizo a los investigadores descartar la pista del robo como motivación del asesinato.



"La víctima sufrió un ataque con fines sexuales, ya que estaba desnuda de la cintura para abajo. El perfil del agresor en base al análisis realizado nos indica que se trata de una persona que posee alteraciones psicológicas y tendencia a la gerontofilia, una fijación sexual con los adultos mayores", había explicado en octubre del 2022 -a un año del crimen y en diálogo con Télam- un investigador con acceso a la causa.



Esa es la conclusión a la que arribó tras un año de estudios y observaciones el equipo de especialistas de la Dirección de Análisis de la Conducta del Ministerio de Seguridad bonaerense que trabajan en el caso,



Los mismos peritos detallaron que, en base a cómo se encontró el cuerpo de Invernon y a la metodología utilizada para llevar a cabo el crimen, el agresor "es un hombre desorganizado e impulsivo", que "no pensó en la víctima, no la eligió, sino que se trató de una situación espontánea".



Para avanzar en la identificación del sospechoso, la fiscal del caso envió la totalidad de las prendas de vestir de la víctima y muestras extraídas de sus uñas a los laboratorios judiciales de las localidades bonaerenses de Junín y La Plata con el fin de detectar rastros genéticos que conduzcan al él, aunque sin resultado, ya que no se halló ADN distinto al de ella.



En base a un testigo circunstancial que vio a Invernon hablar con un hombre en ese lapso, los detectives elaboraron un identikit del sospechoso, de unos 30 años y con quien la víctima se cruzó en las escalinatas de la estación de trenes de Otamendi.



Ese identikit es el único elemento concreto en base al cual se busca al asesino, ya que nadie aportó datos a la causa a pesar de que desde principios de febrero de 2022 el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de un millón de pesos, que ahora fue incrementada a cinco millones.