Choque en cadena sobre transitada avenida: qué dijeron conductores involucrados

Policiales Identificaron a policía muerto en accidente cuando se dirigía a tomar la guardia

Policiales Un ciclista fue embestido de atrás por una camioneta en transitada avenida

Unse registró en la mañana de este lunes sobre Avenida Ramírez, a la altura de su intersección con calle Vucetich, en Paraná. El primer encontronazo se produjo entre una camioneta Ford Eco Sport blanca y un Chevrolet, el que, como consecuencia del impacto, embistió a un VV Surán que estaba estacionado y éste, a su vez, a un Nissan., aseguró ael conductor de la Eco Sport, quien circulaba por calle Urquiza hacia Vucetich. El hombre manifestó su preocupación por el estado de salud del automovilista “porque le dolía el cuello”., remarcó.El hombre contó que, al momento del accidente, iba con su hija de diez años. “Se abrieron los airbags laterales porque fue un golpe fuerte, pero gracias a Dios estamos todos bien; ella me daba apoyo a mi porque estamos destrozados, impactados, tristes”, se sinceró.porque andamos en la ciudad, despacito y respetando la ley de tránsito”.“La vida cotidiana ya es una preocupación diaria; quizás el muchacho o yo, uno de los dos iba preocupado o pensando”, mencionó el oriundo de San Benito. De hecho, refirió que supo de los accidentes registrados en las inmediaciones al Parque Industrial, uno de estos, con consecuencias fatales.El, en tanto, transitaba por Avenida Ramírez, en sentido Sur-Norte., reconoció a, cuando me ayudó a salir del auto”, mencionó y según adujo, por el shock, no recordaba lo que pasó.Producto del impacto entre la Eco Sport y el Chevrolet, el auto embistió a un VV Surán que estaba estacionado frente a la sede del Sindicato de la Carne y éste, a su vez, a un Nissan.