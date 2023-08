Conductor está prófugo luego de atropellar y matar a un peatón

Cómo se identificó a la víctima

? IMÁGENES SENSIBLES



Así atropellaron y mataron a un hombre en el barrio Las Lilas



Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran cómo la víctima fue embestida por un auto utilizado como un arma para matarla.



Según pudo reconstruir Infobae, el episodio ocurrió en horas de la madrugada en la calle Mariano Acosta al 2700, entre Rawson y Garay. En un comienzo, se pensó que se trataba de un siniestro vial, por lo que el caso se investigaba como “averiguación causales de muerte”. Sin embargo, horas más tarde, un video registrado por las cámaras de seguridad privadas le dieron la pauta a la fiscal Romina Díaz de que se trató de un homicidio y el auto habría sido el arma para ejecutarlo.En el registro fílmico, que encabeza esta nota, quedó grabado el momento exacto en que Villalba cruzó la calle y fue atropellado por un coche del que, hasta el momento, no se pudo identificar ni el modelo ni la patente. La secuencia arrancó a las 2.54. Como se ve, en menos de 15 segundos, el vehículo dio marcha atrás en la esquina y esperó para pasarle por encima al hombre y dejarlo tirado sobre la calle de granza.Ante la falta de testigos, hasta el momento, la principal hipótesis es que la víctima era un “roba ruedas” que había intentado sustraer un neumático y fue atropellado por un vecino con el objetivo de evitar el delito. De hecho, según pudo saber, Villalba tenía antecedentes penales: había sido procesado por “robo agravado”, “encubrimiento” y “desobediencia”.Además, cerca del cuerpo, los agentes de la Comisaría 12° de Mar del Plata hallaron un bolso con algunas herramientas, entre ellas, una llave de tubo y un “torquímetro”, para ajustar tornillos, tuercas y otras piezas.Para dar con la identidad de Pablo Rubén Villalba, que en un comienzo estaba indocumentado y no se sabía quién era, la Policía Científica le tomó las huellas dactilares y luego las cotejó con el sistema informático AFIS en el que se encuentran los datos biométricos de las personas con prontuario delictivo.Es que, en su historial, el delincuente tenía un más de una decena delitos, según revelaron a este medio fuentes de la investigación. El primero, fechado el 28 de noviembre de 2009, corresponde a una tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego no secuestrada. Dos años después, el 9 de julio de 2011 volvió a reincidir.A la lista se suman antecedentes por desobediencia, encubrimiento y violación de las medidas adoptadas por las autoridades durante el 2020 para impedir la propagación del coronavirus en plena pandemia. También el robo a un comercio y una tentativa de robo agravado por escalamiento. Esta última tiene fecha del 26 de octubre de 2022.Te puede interesar: El caso del comerciante descuartizado: se rompió la cadena de custodia de una evidencia y sigue el misterio de la Mercedes BenzUn dato que llamó la atención de los investigadores tiene que ver con el estado de Villalba segundos antes de ser impactado. “No atinó ni a correr. Es probable que estuviera alcoholizado o drogado. Como sea, eso recién lo sabremos con los resultados de la autopsia”, explicó una fuente del caso a este medio, acerca del procedimiento que se realizará esta tarde en la morgue policial.