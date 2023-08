La hipótesis que complicaría la situación del acusado de asesinar a su esposa

Policiales Un hombre mató a su esposa y luego intentó quitarse la vida

, quien el viernes sufrió una “muerte violenta” en un barrio privado de la zona oeste de la ciudad de Salta.Si bien en un primer momento trascendió que la mujer había recibido varias puñaladas, en la última jornada esa versión fue perdiendo fuerzaAl menos así lo detalló El Tribuno en su sitio web, donde se informó, en paralelo, que el asesinato de la mujer, que tenía tres hijos, se habría producido en la vivienda que ambos poseían en el barrio El Timbal, luego de una discusión, y que después Figueroa la cargó en uno de sus vehículos con la aparente intención de esconder su cadáver.De acuerdo a la misma fuente,Las redes sociales fueron el lugar elegido por amigas de la víctima para despedirla. Por caso, Candelaria Zamorano, una compañera de la universidad, anticipó que no dejará de “clamar justicia”.“Mer querida!!! Mi amiga y fiel compañera... la que me apoyaba y me alentaba a seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Mi facuamiga con la que hice los trabajos en grupo en estos últimos 2 años, cuanta falta me vas a hacer!!! Así te voy a recordar... feliz y en clases recordando todo lo que vivimos juntas en este último tiempo!!! Desde donde estes, asegurate que con tus amigas no nos vamos a cansar de clamar JUSTICIA!!!”, escribió la mujer en Facebook.Luego publicó una foto donde se ve a la víctima sonriente. “Así con esa sonrisa te voy a recordar, Mer!!! Nunca voy a olvidar nuestro último gran logro juntas... aprobar Didáctica General!!! Gracias por todo y perdon por tan poco!!! Que brille para vos la luz que no tiene fin”, fue el emotivo mensaje que le dedicó.