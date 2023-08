Robaron tres millones de una vivienda y antes de irse defecaron en el patio

Un millonario robo se produjo el jueves en la ciudad de Santa Fe. El dueño de casa llegó de trabajar y se encontró con el robo de tres millones de pesos.



Un millonario robo se produjo en el interior de una casa ubicada en Vélez Sársfield al 5600 en la localidad vecina de Santa Fe. Se llevaron tres millones de pesos y defecaron en el patio de la vivienda.



La víctima del robo había salido a trabajar como todos los días y que en la casa no quedó nadie. En ese momento, delincuentes entraron por la puerta del jardín, rompieron ventanas, rejas, vidrios y revolvieron todo. Se llevaron tres millones de pesos en efectivo que la víctima había sacado de su cuenta porque necesitaba hacer unas compras importantes.



"La reja de entrada estaba con llave, la ventana que da a la cocina estaba vandalizada. En la zona hubo robos similares, uno a dos cuadras donde hubo una entradera importante. No hay mucho control, la zona es bastante insegura, no hay cámaras y uno ve movimientos extraños, gente que da vueltas", ssotuvo.



Con respecto al robo, el damnificado contó que no suele tener esas sumas, ya que está bancarizado; pero en este caso la había retirado porque necesitaba hacer compras importantes. Supone que son varias personas las que entraron a robar.



"Tuvieron mucho cuidado de no cortarse con los vidrios, usaron prendas de vestir para cubrirse las manos, los vidrios estaban dispuestos en el suelo con cuidado. Defecaron en el patio. Yo siempre pensé que la casa era segura pero ahora me doy cuenta de que cualquiera puede vulnerarla", concluyó el entrevistado. (Aire de Santa Fe)