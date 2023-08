Un hombre mató a su esposa y luego intentó quitarse la vida

Paraná Renovaron el pedido de justicia por el femicidio de Julieta Riera en Paraná

El femicidio sucedió el viernes en un country conocido como El Tipal, el cual se ubica sobre la ruta provincial 28 que conecta a la localidad de San Lorenzo con Salta capital. La víctima fue identificada como Mercedes Kvedaras, mientras que el agresor fue su esposo e hijo de la dueña del lugar, llamado José Figueroa.Según la información obtenida por El Tribuno, el amigo de Figueroa explicó que decidió comunicarse con los servicios de emergencia, ya que tenía conocimiento de que la pareja atravesaba en el último tiempo una crisis matrimonial. Por este motivo, pidió ingresar al barrio cerrado y constató que ninguno se encontraba en el domicilio que poseían en el lugar.De esta manera, la Policía activó un operativo cerrojo en la zona hasta que en una recorrida por el barrio, el denunciante reportó encontrar a ambos sin signos vitales dentro de un vehículo, estacionado en el terreno de una vivienda vecina. La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal penal Mónica Poma, perteneciente a la Unidad de Femicidios, quien se presentó en la escena del crimen para verificar y ordenar las tareas a realizar por el resto de los cuerpos de seguridad.En ese momento, los miembros de una unidad del SAMEC constataron la muerte de la mujer, pero alertaron que el agresor aún se encontraba vivo, pero permanecía inconsciente a causa de la gran cantidad de sangre que había perdido. Finalmente, Figueroa fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, en donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro.Acerca de la modalidad que utilizó el femicida, los agentes policiales plantearon en un primer momento que el hombre habría apuñalado a la mujer, ya que él mismo presentaba cortes en los brazos, manos y cuello. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia realizada por el personal del Servicio de Tanatología Forense del CIF revelaron que la víctima falleció producto de un ahorcamiento. Además, informaron que presentaba signos de asfixia compatibles con el diagnóstico.Pese a que un conocido del matrimonio era el encargado de trasladar a los menores hasta la institución académica a la que asistían, no fue hasta las 9 de la mañana aproximadamente que se reportó el hecho bajo la sospecha de que se encontraban desaparecidos.Hasta el momento, no se dio a conocer si la fiscal especializada ordenó una indagatoria para Figueroa, que permitiría poder tomar sus testimonios y resolver si es imputado o no por el asesinato de Kvedaras. Mientras tanto, la causa avanza en la recopilación de las pruebas, ya que solicitaron el acceso a las cámaras de seguridad del country para intentar trazar el tramo que recorrieron y establecer si el crimen ocurrió durante la noche del jueves o en el transcurso de la madrugada del viernes. (