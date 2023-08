Encontraron muerto a un hombre en la zona de las Cinco Esquinas

Hay mucha conmoción en Paraná, donde en horas de la tarde de este sábado se encontró muerta a una persona en la vía pública en la zona de las Cinco Esquinas, frente a un banco y a metros de calle Urdinarrain.Los primeros datos a los que accedióes que se trata de una persona que vivía en situación de calle. Todavía se desconoce los motivos por los cuales se habría producido el deceso.Rubén Ávalos, un amigo que había estado con él hasta hace poco tiempo, relató sus últimos minutos: “Hasta hace algunos minutos, estuve charlando con él. No sabría bien por lo que le pasó todo esto”. Asimismo, precisó que trató de salvarle lavida: “Le hice respiración de boca a boca a un amigo. Ya cuando vi que se le iban los ojitos para atrás, algo percibí”.“Julio Berta, mi amigo, estaba acá en el banco y la gente le colaboraba. Hasta yo inclusive una campera, un par de zapatillas, un termo, yerba, azúcar”, detalló. Además, contó que desde estaba en situación de calle hace cuatro o cinco años.“Él era una excelente persona. No puedo creer que haya fallecido de un momento a otro. Estuve compartiendo un cigarrillo hasta hace un ratito. Compartíamos un cigarrillo o un mate porque este hombre no toma”, resaltó.