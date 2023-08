Aduana secuestró más de 38.500 productos valuados en $1.000 millones

Traficante de chatarra

El operativo simultáneo, que contó con el apoyo de Gendarmería Nacional y las policías provinciales de Misiones y Chaco,¿En qué consistió el operativo cerrojo?Los agentes de la Aduana llevaron adelante el denominado “Operativo Cerrojo Norte” pensado y diseñado para prevenir la comercialización de estupefacientes y otras transgresiones al Código Aduanero.El accionar involucró al personal especializado del organismo; a los binomios: guía - can; y métodos no intrusivos de control: camión escáner y el escáner móvil. El resultado fue el secuestro de un sinfín de mercadería en infracción que circulaba por las rutas del país:Asimismo, dada la condición irregular de los bienes, incluso la autenticidad de los mismos está en duda. A la vez, había mercadería que para su importación le correspondía la debida certificación de la ANMAT y no la tenía.El accionar de la Aduana tenía varios objetivos, fue por eso que personal del organismo se presentó en depósitos de empresas logísticas y de encomiendas ubicadas en Posadas e Iguazú. El análisis previo de los agentes especializados fue acertado, en el lugar encontraron más de 1800 neumáticos de camiones y autos de origen y procedencia extranjera que habrían ingresado al país de manera ilegal. El personal aduanero se sorprendió cuando encontró hasta 3 cubiertas encimadas que eran enviadas por encomiendas.Los agentes del organismo le dieron intervención al Juzgado Federal de Eldorado y secuestraron la mercadería. Sólo en neumáticos la suma es de más de $600 millones en este operativo cerrojo. Desde julio de 2022 el organismo que dirige Guillermo Michel incautó 17.043 cubiertas valuadas en $1.880 millones que no cumplían con la normativa aduanera y habían ingresado al país de manera ilegal.“Lo único que llevo son latitas compactadas”, dijo el conductor de un camión que circulaba por las rutas de Chaco al personal aduanero durante las preguntas de rutina. Los agentes del organismo verificaron el contenido de la carga y pudieron corroborar que transportaba 30 toneladas de chatarra, entre ellas latas de gaseosa.Los agentes de la Aduana sospecharon del hombre y a través del análisis de la base de datos del organismo, detectaron que el destinatario en la ciudad de Clorinda no contaba con la capacidad económica y financiera para respaldar la compra de la mercadería en cuestión. Tampoco tenía antecedentes en este tipo de operaciones.Tras darle intervención de la Dirección Regional Impositiva de Resistencia y confirmar la información obtenida, se interdictó la carga valuada en $3.150.000. Teniendo en cuenta que Clorinda no tiene industrias que procesen este tipo de mercadería, se cree que el destino final podría ser Paraguay a través de pasos no habilitados. (