La familia de un preso asesinado demandó al Estado por $11 millones

Su homicidio ocurrió en un lugar que, al menos en teoría, debería ser seguro para los reclusos: la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay. El autor del crimen fue Cristian Ibarra, quien admitió el hecho en un juicio abreviado donde aceptó purgar una pena de 12 años y seis meses de cárcel. La historia de este crimen no terminó allí, ya que la familia de la víctima interpuso una demanda contra el Estado provincial por la suma de $11 millones por haber incumplido su deber de seguridad y custodia.La demanda comenzó a tramitarse en el juzgado Civil y Comercial N° 1 de Gualeguay, a cargo de Fabián Morahan. El 3 de septiembre de 2019, el magistrado hizo lugar parcialmente al reclamo yEsa cifra, muy inferior a lo reclamado, no conformó a las demandantes y por esa razón interpusieron una recurso de apelación para que se revea el monto indemnizatorio. En tanto,Dicha discusión llegó ahora al pleno del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En una resolución fechada el 24 de julio,Antes de que el caso ascendiera al máximo tribunal provincial, hubo otras resoluciones de importancia: el 19 e octubre de 2021 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de esta ciudad confirmó la sentencia de primera instancia y, ante la apelación de Fiscalía de Estado, elevó las actuaciones a la Sala Nº2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia. Esta Sala del STJ se declaró incompetente de tratar el asunto el 26 de septiembre de 2022 y remitió el legajo al STJ para que analice si es competente su intervención. Finalmente se supo que sí accedió a entender en la causa.Lescano fue asesinado alrededor de las 23 del 20 de enero de 2017.De acuerdo al relato del abogado de la familia de la víctima, Lescanoagregó.En otro momento, adujo que el Servicio Penitenciario incumplió "el deber de seguridad que debió garantizar a los condenados y/o procesados”. Además, señaló quemanifestó.Además, el abogado planteó que dos meses antes, Lescano estaba alojado en ely que una vez le pidió al director de la Unidad PenalTras el homicidio de Lescano, el fiscal IgnacioPor entonces barajaron dos hipótesis: un problema con una pareja o venta de droga en la cárcel. Ninguna fue probada. En otro fragmento,La causa por el crimen se resolvió rápido en la sede penal.. Al momento del hecho, el homicida cumplía una condena a nueve años de cárcel por abuso sexual agravado.Al responder la demanda, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, afirmó queSostuvo queSubrayó queAsí las cosas, será el SJT quien dirimirá el asunto sobre la responsabilidad o no del Estado en la muerte violenta de Lescano ocurrida hace seis años.