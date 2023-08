Empresario descuartizado: "Soy inocente", dijo mujer trans detenida

La mujer trans que tenía en su poder la valija en la que hallaron parte de los restos del empresario Fernando Pérez Albaga y que se encuentra detenida como partícipe secundaria del homicidio, aseguró en una carta que es “inocente”, que la “implican injustamente” en la causa y pidió que “por favor” la ayuden.



Se trata de Alma Nicol Chamorro, única detenida por el crimen Pérez Albaga, quien redactó en las últimas horas una carta de puño y letra para dar a conocer su versión.



“Mi nombre es Nicol Chamorro, soy una mujer trans, me implican injustamente en un caso del cual me enteré de que se trataba a través de los medios y por mis abogados”, comienza la misiva.



Posteriormente añadió: “En el principio pretendían que declare sobre algo que no entendía y sin la presencia de mi defensor y abogado. Ahora digo que soy inocente de lo que se me culpa, nunca fue mía esa maleta (donde hallaron los restos del empresario) y nunca tuve contacto con ella”.



“Decidí hablar porque necesito se sepa mi versión de lo que estoy pasando. Es injusto el hecho de estar detenida”, afirmó Chamorro en otro tramo de la carta.



Asimismo, señaló que se encuentra “contenida en todo sentido por el personal, autoridades, compañeras y sobre todo la presencia” de sus “abogados”, a quienes les aclaró que las manchas encontradas en su campera eran “de salsa”.



Esto último fue confirmado el pasado martes por un peritaje realizado en la sede de la Policía Científica de Lanús, que determinó que no eran de sangre las manchas halladas en una campera y una remera de Chamorro.



“Quiero agradecer a mis seres queridos y a las personas que me ayudan día a día a soportar esta situación”, concluyó la mujer trans, antes de pedir, con letras mayúsculas: “Por favor ayúdenme, soy inocente, gracias”.