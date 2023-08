Motociclista fue hospitalizada tras ser chocada por un auto en Oro Verde

Un accidente de tránsito ocurrió este viernes en Avenida Los Chañares y Los Cardenales, a una cuadra del ingreso a la localidad de Oro Verde.Según se informó a, un Fiat Siena venía transitando de este a oeste por Los Cardenales. Cuando intenta tomar por la avenida chocó contra la moto.Como consecuencia del fuerte impacto, la motociclista fue trasladada al Hospital San Martín de Paraná, ya que tenía un fuerte dolor en una de sus piernas.El conductor del auto dijo aque “quería avanzar y la chica venía a bastante velocidad. Había una camioneta y no alcanzamos a ver. Yo avancé y la chica también, no alcancé a frenar”.“Ella estaba bien, tenía un dolor en la pierna, la ayudé a subir a la ambulancia. Nosotros afortunadamente estamos bien”, indicó.En ese sentido, remarcó que “generalmente por esta avenida vienen bastante ligero. Es una zona muy transitada. Fue muy fuerte el impacto, yo sinceramente no la alcancé a ver a la moto. No me dio tiempo de frenar”.