Bebita muerta: fiscal pide celeridad y defensora apunta a violencia de género

, una bebita de dos meses y medio,al Hospital Militar de Paraná el 12 de octubre de 2021. Tras la autopsia correspondiente, se comprobó que falleció por falta de cuidados y por violencia hacia su frágil cuerpito, prácticamente, desde el día que nació . Por el cruento hecho,por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía en carácter de coautores.el programa que se emite porregistró la audiencia judicial que se desarrolló -a pedido del Ministerio Público Fiscal- para avanzar en el juicio por el crimen de muerte de Kathaleya. En la oportunidad,lanzaron duros cuestionamientos por las dilaciones en el proceso judicial, que se resolvería en un juicio por jurados. Pero, en contrapunto,argumentó que la joven Giselle González fue víctima de violencia de género y busca que las responsabilidades homicidas recaigan sobre Cristian Hernández.Budasoff manifestó su preocupación por que, a un año y ocho meses del hecho, los imputados permanecen con prisión cautelar y no se avanza a la etapa del juicio, porque las partes permanecen a la espera de un informe que requieren las defensas.“Todavía no podemos darle justicia a la víctima, y no ha quedado nadie que la defienda porque hasta el Ministerio Público Pupilar nos señaló que, al haber fallecido, no representan intereses de la víctima”, fundamentó.En ese sentido, el fiscal solicitó que se fije audiencia de apertura de causa, en fecha próxima; que la pericia que propone la defensa corra por los carriles de la defensa “porque hasta que se realice el juicio tienen tiempo suficiente”; y si el magistrado no coincide con su pedido, “que por lo menos fije un plazo prudencial y razonable –pero no tan prolongado- para que la defensa termine con esa pericia y podamos avanzar hacia la instancia de juicio”.lanzó Budasoff y cuestionó que “la Investigación Penal Preparatoria ha sido totalmente prístina”, es decir, que se mantiene inalterada.“La fiscal Santana obró de buena fe durante toda la IPP, todas las entrevistas fueron transcriptas y pasadas a las defensas; hasta se prolongaron plazos para que las defensas puedan introducir juntos en la pericia del Departamento Médico Forense, pero ya estamos en tiempo para avanzar a juicio”, argumentó Budasoff.La defensora oficial de la madre de la beba muerta afirmó en la audienciaMariana Montefiori pretende que, al llegar el momento del Juicio por Jurados, se convoque a una especialista en Violencia de Género de Buenos Aires para que ésta, instruya a los jurados populares, argumentando que no están capacitados en la problemática.“Es inentendible que el Ministerio Público Fiscal atribuya a la Defensa esta dilación y desconocemos cuál sería el motivo. Es increíble, porque en este caso, hay dos víctimas: la primera muerta y, sostuvo la abogada defensora. Y agregó: “Pareciera que la Defensa dilata el proceso, pero no es que dilatamos para que la causa prescriba, sino que tratamos de garantizar un juicio justo para una persona que también ha sido tan víctima como la pequeña fallecida”. “Porque está viva, pareciera que nos olvidamos que también es víctima”, reafirmó la abogada de González.En la ocasión, comentó quepara que den cuenta de la violencia ejercida por él hacia ellas, pero –según sostuvo- las mismas no quieren participar porque muchas quedaron con secuelas. “Nos oponemos a la remisión de la causa a juicio porque la IPP no está completa sin los testimonios de las ex parejas de Hernández, que son fundamentales para entender las situaciones que nuestra defendida venía tolerando”, insistió Montefiori., lo cual, para la Defensa no solo es relevante, sino que es procedimental para poder explicar por parte de personal especializado en la temática de qué se trata”, subrayó.En respuesta,reafirmó que “los fiscales no obramos de manera caprichosa, ni queremos perjudicar a la imputada; simplemente queremos que la causa avance a juicio”.“Cuando la Defensa habla de violencia de género o igualdad de género, nos preguntamos sieso habrá que verlo en un juicio”, cerró.