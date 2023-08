Desgarrador testimonio de la hermana del femicida de Luisina: “Pido perdón”

CONFESIÓN Y HALLAZGO DE MÁS RESTOS

Cómo la mató

La hermana de Horacio Benítez había visitado al imputado en la cárcel de Concordia, donde estuvo alojado hasta el miércoles, tras ser acusado del femicidio Luisina Leoncino. El hombre le había asegurado que era inocente . Pocos días después confesó el crimen, por lo que la mujer no pudo contener su conmoción por el engaño.“Confié en su palabra, fui a verlo. Me dijo que era inocente, que lo ayudara que no iba a pagar en una causa que era inocente. Llorando y mirándome a los ojos me dijo que era inocente. Yo le creí”, expresó llorando durante el programadeY continuó: “Estoy destruida. Le pido perdón a la familia (de Luisina) en nombre de toda la mía. Yo también tengo hijas, soy mujer, antes que nada. Mi hermano me defraudó. A esa persona no la reconozco. Esta persona que fui a ver y a defender no es la que conocí. Sinceramente, estoy destrozada, al igual que toda mi familia”.Vinzón lamentó que “lo defendía con unas y dientes; creí en su palabra. Me defraudó; que pague lo que tenga que pagar. Que se haga justicia”.Y, entre lágrimas, como lo hizo en toda la entrevista remarcó: “Siempre por mi familia corro y, con esto, me siento desgarrada por dentro. Me gasté lo que no tenía para defenderlo y me mintió”., que desapareció el pasado 9 de julio en la ciudad de Concordia, confesó el crimen y aportó datos que permitieron encontrar, más restos del cuerpo de la. El acusado había pedido ayer por la tarde, ampliar su declaración indagatoria y en la misma,, donde en la tarde y noche de este miércoles, se habían hallado los restos que faltaban del cuerpo.en la que hay un micro basural, en las calles Castelli y Defensa Sur, en el otro extremo de Concordia, de donde el fin de semana último, se encontraron otras partes del cadáver de Luisina.El coordinador de fiscales de Concordia, José Costa, dialogó este jueves con, a donde no hubiéramos llegado sin su guía”, dijo y agregó que en ese sitio, “”, explicó.Si bien, Costa prefirió no dar detalles de la ampliación de la declaración indagatoria del imputado, el fiscal confirmó ay desmembramiento de Luisina, cometido por el Ñoño Benítez.En referencia a la manera en quecon un objeto contundente”, afirmó sobre la muerte de la joven de 24 años.