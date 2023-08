Puente Rosario-Victoria: afirman que “se colgaron de caños” para robar cables

Este jueves el puente Rosario-Victoria sufrió un nuevo robo de cables que está vez dejó sin luz durante todo el tramo que conecta las dos ciudades. Ante este suceso,dialogó con Mariano Bradanini, prensa de Caminos del Río Uruguay, que resaltó los daños ocurridos.En primera instancia, dio a entender que los robos no fueron hechos de un día para otro: “. Esto es producido por robos realizados en el lugar, que comenzaron en junio y en estos días culminan con la falla total del sistema eléctrico ya que se robaron el cable madre. Todo el puente Rosario-Victoria está sin luz en este momento”.Acerca de que si hay algún video o prueba sobre los supuestos autores, manifestó: “Nosotros no tenemos acceso a eso. Trabajamos en conjunto en muchas cosas con las fuerzas de seguridad, por lo que ellos están trabajando en esa situación.”.Asimismo, el hombre agregó: “Es un lugar no solo de difícil acceso, sino peligroso.No es la primera vez”.. La seguridad completa se produce por la noche cuando el puente está alumbrado, que es lo que queremos hacer”.Sobre los plazos para volver a tener luz, acotó: “Por el momento, se está trabajando en detectar todo lo que se ha dañado. A partir de eso, la inversión es gigante.. Una cosa es realizarla porque el cable era el original, realizarla con la producción del puente y otra hacerla con el puente en marcha”.