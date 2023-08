Recuperan la moto que fue robada a un mes de haberla comprado en Paraná: video

, este martes y a plena luz del día, una moto Honda CG Titán, de una vivienda y había quedó registrado por las cámaras de seguridad. El hecho ocurrió en calle Los Glaciares del Barrio 240 Viviendas, de Paraná.porque la estábamos arreglando”, dijo Ariel.Tras un rápido accionar, y un día después de la difusión del video, personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones,, ya que lograron recuperar la moto robada.Según indicaron los uniformados, tras el análisis de los registros fílmicos, se logró establecer la identidad del supuesto ladrón, ya que el sujeto “en la UP N° 1, por hechos contra la propiedad”, explicaron desde la fuerza.Los investigadores realizaron una intensa búsqueda del sospechoso, ya que no cuenta con un domicilio fijo y lo encontraron en barrio Anacleto Medina, pero no tenía la moto.Luego, ampliaron la búsqueda y en la zona de Costanera baja,en barrio 240 Viviendas, cuya sustracción había quedado registrada en las cámaras.En comunicación con la Fiscalía en turno,, el cual no quedó detenido, pero está sujeto a la causa, confirmaron fuentes policiales.“Estamos muy contentos y refelices, porque esta mañana, desde la División Robos y Hurtos, nos avisaron que encontraron la moto y queremos dar las gracias a la Policía, que desde el primer momento que fuimos a hacer la denuncia, todos ayudaron”, contó Ariel a Elonce y agradeció a sus vecinos que colaboraron con el video en el que se veía al sospechoso.“Si no fuera por la cámara, que se le vio bien el rostro, no lo hubiésemos encontrado al muchacho”, dijo el propietario de la moto robada y agregó que “estamos muy agradecidos con todos”, dijo.Por su parte, Sofía, quien está aprendiendo a andar en moto para poder usarla, agradeció a todas las personas que compartieron la publicación de Elonce y agregó que “estoy recontenta y agradecida con la policía que todo el tiempo se ocupó”, afirmó“Hoy en día, es muy difícil comprarse una moto. La gente que trabaja y se compra sus cosas, sabe el sacrificio que es, levantarse temprano todos los días”, reflexionó y sostuvo que “da mucha bronca que te lo roben y más que lo hagan en tu casa”.Sofía también agradeció a la Comisaría 13º, a la División Robos y Hurtos y a la gente del barrio que ayudó con testimonios y las imágenes. “Ahora, estoy más tranquila, la pasé bastante mal y estaba pendiente para ver si surgía algún dato. Era un moto nueva y prácticamente no la había podido usar”, recordó.