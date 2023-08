Se incendió una casa en Paraná: el dueño no estaba y un perro murió calcinado

Se produjo un incendio en una vivienda de Paraná en cercanías al puente Eva Perón, en el barrio San Agustín. Se conoció que el hecho ocurrió pasadas las 10:00 horas y alertó a todos los vecinos debido a que desde lejos se divisaban unas densas columnas de humo.Una casa precaria fue consumida por las llamas y Bomberos trabajaron contrarreloj para sofocar las llamas. Momentos de tensión se vivieron en el lugar, porque se temía que el dueño de la vivienda, un hombre de 33 años, estuviera dentro; ya que según vecinos, esta persona trabaja por la noche recolectando cartones y, por lo general, de mañana está en vivienda.Tras un arduo trabajo, el personal de Bomberos Zapadores constató que no había ninguna persona en su interior. Debido a que las llamas consumieron la vivienda, un perro que estaba dentro no pudo escapar y murió calcinado.“No nos podemos explicar que ocurrió, mi hijo con su casa es muy precavido, nunca deja nada prendido , dijo Amelia, la mamá del dueño de la vivienda, aEn medio del arduo trabajo de los bomberos, se escucharon los ladridos de los perros que estaban en el interior de la casa. “, resaltó la madre del damnificado y sumó: “el incendio se podría haber producido desde afuera de la casa porque se prendió fuego un toldo y eso se propagó”.Al respecto, uno los bomberos que intervino en el hecho, explicó a Elonce que “la vivienda fue consumida por las llamas y afortunadamente no no hubo personas fallecidas. Lamentablemente un perro, de raza Pitbull, murió en el lugar”.Asimismo, señaló que “no se logró establecer cómo ocurrió el incendio, estamos recabando las pericias necesarias para determinar las causas”.