Incautaron casi 400 bochitas de cocaína en Paraná: “Vendían cada dosis a $1.000”

Policiales Tres detenidos y gran cantidad de cocaína incautada tras allanamientos en Paraná

Incautaron “casi cuatro centenares de dosis de cocaína y alrededor de 30 dosis de marihuana, casi medio millón de pesos y otros elementos, como teléfonos celulares, anotaciones y recortes”, luego de tres allanamientos en viviendas ubicadas en inmediaciones de calle María Catalina Rodríguez Ortiz y Los Ceibos, del barrio Anacleto Medina de la ciudad de Paraná. Así lo confirmó ael jefe de la División de Toxicología, Cristian Hormaechea.“En total, se identificaron a 16 personas que estaban en el domicilio al momento de la irrupción policial, pero no todas quedaron vinculadas a la investigación” (como en el caso de los menores de edad), porque, según aclaró el comisario, “había criaturas en la casa”.“Según la investigación, se pudo establecer que vendían la dosis a, aproximadamente, 1.000 pesos cada una”, confirmó el jefe de la División de Toxicología.De hecho, aclaró que “uno de los domicilios había sido allanado hace poco más de un año por el mismo tipo de delito”.En la oportunidad, Hormaechea refirió que, “cuando irrumpieron los grupos tácticos, en uno de los domicilios estaban fraccionando las dosis de cocaína para luego comercializarlas”.“Pese a las dificultades que presentaban las aberturas, como en este caso, que estaban sumamente reforzadas, los grupos tácticos -con mucha profesionalidad- pudieron violentarlas e ingresar para detener a las personas antes que se descarten de los estupefacientes”, destacó el comisario al valorar el rápido accionar policial.“Los procedimientos finalizaron a las 4 de la madrugada de este jueves, pero la causa continúa con los peritajes a los celulares para determinar si se desprende o no otra investigación. El caso no está cerrado porque había personas que no se encontraban en el domicilio y que habían sido mencionadas en las investigaciones anteriores”, aclaró Hormaechea.