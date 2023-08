Estafas: hallaron $70.000 y otros elementos en el auto secuestrado en el Túnel

que fuera secuestrado el viernes 28 de julio en el puesto caminero del Túnel Subfluvial en el marco de una sospecha por una de lasque se produjo en marzo en Mocoretá (Corrientes).El secuestro incluyóEsas prendas serán chequeadas a fin de determinar si son las utilizadas por las personas que se presentaron en los domicilios concretando las estafas. También se secuestró documentación. Todos los elementos tendrían interés para distintas causas de similares características.En cuanto al hombre detenido, sería uno de los integrantes de la banda y no el que quedó registrado por las cámaras de seguridad de los vecinos de Mocoretá, ese día de fines de marzo en que se produjo el delito de estafa a la familia Rojas.En breve se definiría la situación procesal de los involucrados.Según reportóEn todos los casos,Por cuanto en el análisis de las cámaras y de acuerdo a los testimonios de las víctimas,En estos meses se destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias, al igual que en los estamentos judiciales, cooperación que dio sus resultados con el secuestro del rodado buscado. No se descarta que en los próximos días se realicen algunas acciones con respecto al hecho delictivo puntual de Mocoretá. Vale señalar que no fue el único delito de esa modalidad en esa ciudad del sur correntino, como así también lo sucedido en Nogoyá y Paraná, todas causas que tendrían vinculación con los mismos delincuentes.