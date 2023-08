Comerciante asesinado cuando iba a comprar un auto recibió balazo por la espalda

El comerciante asesinado frente a su esposa y su hijo en la localidad bonaerense de Castelar luego de resistirse a un asalto cuando acudió a un encuentro para comprar un auto publicado mediante una red social recibió un solo disparo que ingresó por la espalda, según datos de la autopsia, mientrasEn tanto, un vecino de la víctima fatal, identificada como Domingo Costa (58), de origen paraguayo y carnicero de ocupación, contó que esteen momentos en que llegaba a su domicilio de Gregorio de Laferrere.. Venía con su camioneta y aparentemente le cruzaron un auto. Fue a los tiros, la sacó barata", relató esta mañana a la prensa Fernando, vecino de Domingo, su esposa Braulia González (58) y su hijo Cristian Damián (29)."Parece que quería comprarle un auto al hijo. Son una familia laburante y buenas personas", agregó el vecino.Por su parte, el yerno de la víctima, dijo a C5N que "el que le hayan robado la camioneta anteriormente no tiene relación con lo que pasó"."Él era un hombre muy querido acá en el barrio, vivía hace un montón de tiempo en Argentina y lo más triste es que el todo el tiempo nos decía que le faltaban dos años para jubilarse y quería volver a Paraguay", señaló.Y agregó. "No hay ni siquiera palabras para expresar lo que sentimos porque la verdad que la última persona que merecía terminar así era él, pero bueno, estamos ante una inseguridad que nos puede tocar a cualquiera."Por su parte, el fiscal de la causa, Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Morón, recibió en las últimas horas el informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Domingo, el cual confirmó queA su vez, el hijo de Cristian se recuperaba favorablemente de balazos en la pierna izquierda que sufrió en el mismo asalto, aunque todavía no prestó declaración sobre lo ocurrido ante el fiscal.Mientras, los investigadores analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad privadas y municipales de la escena del crimen y sus alrededores en busca de pistas de los delincuentes.También aguardaban los primeros resultados de los peritajes sobre los elementos levantados por Policía Científica en el lugar del asalto, un sitio transitado y cercano al Plaza Oeste Shopping.Respecto de cómo se produjo el crimen, una fuente de la pesquisa señaló que se trató de, aunque no lo adjudicó a una banda especializada a ese tipo de hechos.El ataque ocurrió el martes, poco antes de las 14, en la intersección de Padre Arrieta y Ventura Bustos, a unas cinco cuadras del Acceso Oeste, en jurisdicción de Castelar, partido de Morón, en el oeste del conurbano.De acuerdo a los pesquisas, Domingo y su familia habían acudido allí tras pactar la compra de un auto por cinco millones de pesos a través de Marketplace, de la red social Facebook.Según las fuentes, la familia, que llegó al lugar a bordo de un Ford Focus blanco desde Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, fue emboscada por los asaltantes que iban a pie.En ese momento, Acosta se resistió al robo, por lo que los sospechosos efectuaron disparos e hirieron a padre e hijo, mientras que la mujer resultó ilesa.Tras el ataque, los delincuentes huyeron en el auto de las víctimas y con la suma de dinero que éstas habían llevado para la transacción.Los investigadores creen que los delincuentes pudieron haber pactado la supuesta venta a pocas cuadras del Acceso Oeste para escapar rápidamente hacia la zona de Villa Tesei, partido de Hurlingham.En las diligencias interviene también el personal de la comisaría 7ma. de Morón, que trabajó en el lugar del hecho luego de haber sido alertado de lo ocurrido por un llamado al 911.Un caso de similares características ocurrió en junio pasado, en Lomas de Zamora, cuando Jonathan Eduardo Cardozo (25) se dirigió en su auto y junto a su hermano desde Berazategui a comprar una moto en el marco de una operación pactada por Marketplace, y también fue emboscado por delincuentes que lo mataron a balazos para robarle su vehículo.En abril último, en Mendoza, hubo otro hecho en el que Ángel Yerdeo (25) fue delante de su novia por delincuentes que lo atacaron cuando pretendieron robarle una mochila con 500 mil pesos con la que iba a comprar una moto que había acordado por las redes sociales. (Télam)