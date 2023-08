Prohíben a Yanina Lescano publicar fotos de sus hijos: "Vulneran sus derechos"

Sobre el caso

La justicia le prohibió a Yanina Lescano mostrar fotografías de sus hijos adoptados en redes sociales, así como tampoco a los medios de comunicación. Según se informó, esta medida se tomó luego de una presentación realizada por el Defensor de Pobres y Menores, actuando en representación de los niños L. J. L, H. U. L, e I. G. C., con el objetivo de proteger su privacidad.dialogó con la abogada de Lescano, Fernanda Vázquez, quién expresó: "Se han vulnerado nuevamente los derechos de la señora Lezcano porque el Ministerio Publico de la Niñez determinó que la titularidad de una cuenta de Facebook era de la señora Lezcano, que no es, y que allí se habían publicados fotos".añadio la letrada.Respondiendo a la pregunta, si Lescano desea recuperar a los hijos dados en adopción, la abogada explicó: "Lo que se pretende es que el vínculo que se ha roto por una decisión judicial anticipada, se recupere al menos el vínculo a través de una cautelar de régimen de comunicación",Asimismo, la abogada defensora, manifestó: "lo más grave, hoy, es que se toma como cierto, hechos que no lo son, por ejemplo, la autoría de un Facebook que no le corresponden a la señora Lezcano y que ella ha advertido en reiteradas oportunidades esta situación"."Entendemos como preocupante esta situación porque además no nos dejaron participar en ese legajo de familia y en ese orden tenemos que sostener a una mujer vulnerada como ha sido la señora Lezcano; nuestra idea es presentarnos, interpelar a la justicia para que vuelva a vincular a sus tres hijos que han sido dados en adopción", concluyó Vázquez.Se recordará que Lescano fue sometida a juicio por la muerte de Nahiara Cristo, la niña de dos años que falleció en febrero de 2019 como consecuencia de golpes y maltratos.Hasta el momento, este caso ha tenido varias instancias judiciales: en primera instancia, la pareja acusada, Miguel Ángel Cristo y Lescano, fue condenada por homicidio. Cristo recibió prisión perpetua, mientras que Lescano fue sentenciada a 16 años de cárcel. Posteriormente, el fallo fue confirmado por la Cámara de Casación Penal de Paraná. Sin embargo, el 30 de marzo de este año, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) absolvió a Yanina Lescano alegando que se habían vulnerado sus derechos de defensa y que no se la juzgó con perspectiva de género. A pesar de ello, la Fiscalía apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revoque el fallo absolutorio.En medio de la espera por la decisión final de la Corte Suprema, la Justicia ha tomado la medida de prohibir a Lescano publicar fotos de sus hijos adoptados, quienes actualmente están bajo la tutela de otras familias.