Acordó nueve años y medio de prisión por matar al ex novio de su pareja

En abril de este año, un violento hecho ocurrió en Cortada 123, en barrio Mosconi Viejo, de Paraná.



Alexis Vásquez, de 25 años, se acercó a Mauricio Exequiel González, de 24 años, y le efectuó cinco disparos de arma de fuego. El joven sufrió severas heridas, fue trasladado al Centro de Salud Ramón Carrillo y derivado al Hospital San Martín, donde estuvo internado una semana y luego falleció.



En ese momento, Vásquez era pareja de la ex mujer de González.



Este miércoles por la mañana se realizó una audiencia de juicio abreviado. En ese marco, ante la jueza Carola Baccaluzzo, Vásquez aceptó cumplir una condena de nueve años y medio de prisión por el crimen, informó Códigos, de Elonce. Acuerdo La fiscal Patricia Yedro y la abogada del acusado, Corina Beisel, presentaron el acuerdo alcanzado. Luego de escuchar a las partes, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta el 9 de agosto, a las 8, cuando dará a conocer su resolución.



Al presentar el acuerdo, la fiscal Yedro informó que Vázquez reconoció que la noche de 10 de abril de este año, en el barrio Mosconi, interceptó en moto a González y le disparó con un arma de fuego que luego descartó. Señaló que sucedió en calle Mosconi y Cortada 552, de Paraná. Herido de gravedad, González fue trasladado al centro de salud Carillo y luego fue derivado al hospital San Martín, en donde quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva. Allí estuvo hasta que su cuerpo no respondió más y murió el 21 de abril.



Sin embargo, la fiscal Yedro señaló que González alcanzó a dar el nombre de su agresor antes de fallecer. "La víctima lo identificó antes de morir. Luego se hizo la investigación para corroborar la información. Y fue así que las cámaras de videovigilancia de calle Ameghino corroboran la información que dio la víctima", sostuvo la fiscal, según registró UNO.



En el lugar del hecho la Policía localizó al menos cuatro vainas de proyectil calibre 380 (denominado “nueve chico”), y en el hospital se estableció que los balazos impactaron en las piernas, en el lado derecho del tórax y en la espalda.



Además del reconocimiento por parte del imputado, la representante del Ministerio Público Fiscal destacó que se recabaron pruebas contundentes en su contra. Indicó que fue captado por cámaras de seguridad y que la División de Investigaciones analizó sus posteos de Facebook, en los que observó una motocicleta que habría utilizado para trasladarse la noche del crimen. En tanto, se informó que el vehículo nunca fue encontrado como tampoco el arma utilizada para cometer el homicidio.



En otro pasaje, la fiscal subrayó que la madre de la víctima fue informada del acuerdo y que no manifestó oposición al respecto. "El hecho ocurrió el 10 de abril y el 11 Vázquez se presentó en la Unidad Fiscal. Entonces se le endilgó el delito de intento de homicidio. A partir de la muerte de la víctima, Vázquez fue indagado el 4 de mayo y se le endilgó el delito de homicidio", señaló Yedro.



En cuanto al móvil del homicidio, la fiscal refirió que hubo "una cuestión de pareja" detrás del crimen. Explicó que así surgió de una entrevista que mantuvo con la pareja de Vázquez, V.M., quien contó que había sido pareja de la víctima y que hubo un conflicto entre ambos.