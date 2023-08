Dejó el auto estacionado para ir a estudiar y se lo desvalijaron

Nicolás Delfino, trabaja en el Parque Industrial de Gualegauychú y estudia en horario nocturno para terminar la secundaria en el colegio Manuel Belgrano, que funciona en la escuela Rocamora. En la noche del martes, al terminar de cursar, se encontró con que le habían desvalijado su auto que había dejado estacionado en calle Andrade y Rocamora.



Delfino mencionó que le llevaron una soldadora, una caja de herramientas, un equipo de música y un estéreo que había comprado hace 15 días, elementos que tenía en el interior del rodado.



Según contó, el hecho ocurrió entre las 21 y las 22. “El auto estaba estacionado en Andrade y Rocamora. No me explico cómo, porque el auto estaba cerrado con llave. Las puertas estaban abiertas, el baúl también, pero no estaba barroteado”, relató el joven.



Delfino señaló que no hay testigos y que “por más que vean, no se meten”. Contó además, que no concurrió a la comisaría a informar sobre el hecho, porque le aseguraron que con lo declarado en el lugar era suficiente.



“Me dijeron que Investigaciones iba a seguir las cámaras de la zona, pero no firmé ninguna documentación”, afirmó. (Radio Máxima)