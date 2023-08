Familiares de Julieta Riera exigen que el “responsable no quede absuelto”

Familiares y allegados de Julieta Riera con el apoyo de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries de Paraná realizarán el próximo 5 de agosto un encuentro para seguir reclamando justicia por la víctima de femicidio.Al respecto, la hermana de Julieta Riera, informó a Elonce que “se continúa luchando para que para judicialmente se termine y dictamine para que el responsable de esto no quede absuelto”.Sobre el reclamo del sábado señaló que “queremos que esto no quede en la nada”.En tanto, una referente de ATE, expresó: “Es un acuerdo colectivo y acompañamos a la familia de Julieta; dentro de la lucha surgió la idea de hacer alto más. Sabemos que seguimos en mano de una justicia machista y clasista”.El encuentro para seguir reclamando justicia por Julieta se desarrollará el próximo 5 de agosto en la plaza Masilla de la ciudad de Paraná, frente al edificio del tribunal de justicia entrerriano. La actividad comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 19.Habrá diferentes expresiones artísticas y feria de emprendimientos. Estarán compartiendo su arte Melisa Riquelme y Ayrton Vallejo, Música folklórica del litoral, Dúo Anguirû, Hipersiesta, Selene y el grupo de baile urbano Las villas.También estarán ese día en la plaza ofreciendo sus producciones cerca de 20 emprendimientos de trabajadoras y trabajadores de Paraná. Una muestra fotográfica será otra de las expresiones artísticas que se compartirán.