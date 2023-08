Prohibieron a Yanina Lescano publicar fotos de sus hijos en redes sociales

Yanina Lescano no podrá mostrar fotos de sus hijos en redes sociales. Así lo ordenó la jueza de Familia Nº 2 de Paraná, Noeli Ballhorst, quien a pedido de una presentación hecha por el Defensor de Pobres y Menores -en representación de los niños L. J. L; H. U. L; e I. G. C- busca frenar las publicaciones de la mujer.Vale recordar que Lescano fue juzgada en un juicio por la muerte de Nahiara Cristo, la niña de dos años que falleció en febrero de 2019 como consecuencia de golpes y maltratos. La causa tuvo, hasta ahora, tres sentencias: en primera instancia la pareja acusada, Miguel Ángel Cristo y Lescano, fueron condenados por homicidio. Cristo recibió prisión perpetua, mientras que su pareja fue sentenciada a 16 años de cárcel. El fallo fue confirmado luego por la Cámara de Casación Penal de Paraná; y, finalmente, el 30 de marzo de este año la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) absolvió a Yanina Lescano por entender que se violaron derechos de defensa y no fue juzgada con perspectiva de género. Sin embargo, el caso no termina allí ya que la Fiscalía apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el fallo absolutorio sea revocado."Por recurso presentado el defensor de Pobres y Menores N° 14, por derecho propio en representación de los niños L. J. L., H. U. L. e I.G. C. con el domicilio legal constituido y real denunciado, por parte, dándosele en autos la intervención que por derecho le corresponde. Por iniciado proceso urgente promovido en nombre y representación de los niños L. J. L; H. U. L; e I. G. C, contra Lescano, Yanina Soledad y medios de comunicación, la que tramitará por las normas del art. 46 L.P.F. Que advirtiendo la edad de los niños en cuestión y que han transitado situaciones de mucha vulnerabilidad se hace imprescindible atender el proceso interpuesto coincidiendo con la protección urgente, necesaria para la protección de ellos", indica la resolución del juez de Familia N° 2 a la que accedióPor el caso se notificó a Meta, empresa propietaria del servicio de red social Facebook, de la disposición de que deberá abstenerse de difundir -pública o privadamente - cualquier noticia o dato que involucre a los niños mencionados, a quien Yanina Lescano expuso en su perfil.