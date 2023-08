Emboscaron a familia que iba a comprar camioneta: mataron a un hombre

Una familia que pactó la compra de una camioneta por Facebook fue emboscada por ladrones: al padre lo mataron a balazos y al joven lo hirieron. Además les robaron el dinero que llevaban para la transacción que se realizaría en Castelar.El hecho ocurrió antes de las 14 de este martes en Padre Arrieta y Benito Villanueva, a unas cuatro cuadras del Acceso Oeste, en el partido de Morón.(58, paraguayo) y su hijo Cristian Damián Acosta González (29, argentino) fue trasladado al hospital de Haedo y está fuera de peligro.Todo comenzó cuando, de la red social Facebook, según informaron fuentes del caso a Clarín.Acosta, junto a su esposa e hijo, llegaron al lugar a bordo de un Ford Focus blanco desde Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.Según las fuentes,, habían llegado en un Clio bordó, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Un tercer cómplice quedó arriba del Clio.El padre recibió un tiro mortal en el omóplato. Su hijo un balazo en una pierna. La única que resultó ilesa fue la mujer.. El expediente está caratulado como "homicidio criminis causa".Los investigadores sospechan que el lugar de encuentro para la venta del auto fue elegido por los ladrones para poder fugar fácilmente hacia Villa Tesei, en el partido de Hurlingham.Después de los tiros, policías de la comisaría 7° de Morón fueron alertados por el asalto y relevaron la zona en busca de cámaras de seguridad que hayan captado la fuga de los asesinos.Por su parte, la Policía Científica realizó los peritajes en el lugar del crimen en busca de vainas servidas y rastros de los sospechosos.. Sin embargo, su propietario Cristian le dijo a la prensa que se enteró de esa situación tras el crimen y negó que estuviera a la venta.para engañar a las víctimas y así robarles. "Me entero por ustedes que se usó el auto para planear una venta, traer una persona y cometer el delito", sostuvo el hombre que vive a la vuelta.No obstante, todavía se investiga si fue ese el vehículo ofrecido u otro que no estaba en el lugar.El hombre sostuvo que luego de que terminó de comer con su familia "se escucharon gritos y disparos", por lo que se quedó adentro de su casa."Pasaron dos minutos, se escucha la Policía, me acerco para ver más que nada por el auto, se escuchaba mucha gente y vengo a ver el auto y veo toda la escena. Llamé al 911 para pedir una ambulancia y me fui adentro con mi nene porque no había nada para hacer", explicó.El caso es investigado por Mario Alberto Ferrario y Valeria Courtade, titulares de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 de Morón, quienes ordenaron medidas para encontrar a los asesinos, como la revisión de cámaras de seguridad.