Crimen de Cecilia en Chaco: César Sena inició una huelga de hambre en la cárcel

César Sena, el principal acusado de haber asesinado a Cecilia Strzyzowski, comenzó una huelga de hambre en su celda del complejo penitenciario de Resistencia, en la provincia de Chaco, en el inicio de una semana clave para la investigación del femicidio.Fuentes del caso confirmaron que el joven de 19 años, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, está enojado porque le negaron tener una pava eléctrica y un anafe en la celda.Las autoridades informaron que rechazaron sus pedidos porque significaba un riesgo. Esta medida de protesta es similar a la que hizo su madre durante 25 días para reclamar su liberación y ahora se espera saber cuánto durará la huelga de César.César Sena es el único de los siete detenidos que hay en el caso que todavía no declaró y en varias cartas su madre lo acusó de ser el responsable del femicidio de la joven de 28 años.Por su parte, el líder piquetero chaqueño Emerenciano Sena intentará este miércoles plantear ante un juez que su detención es injusta y que nada tiene que ver con el crimen de Cecilia, que ingresó a su casa el 2 de junio pasado: allí se supone fue asesinada por él, su mujer Marcela Acuña y su entonces novio e hijo del matrimonio, César.El abogado de Emerenciano y tal vez él en persona -si es que lo pide- argumentarán por revocar la prisión preventiva ante el juez de control Héctor Sandoval: el jueves será el turno de Marcela Acuña, en la continuidad de una semana clave para la causa.Ambos están detenidos por homicidio agravado junto a su hijo.También hay otras cuatro personas aprehendidas por encubrimiento agravado.Cecilia estaba en pareja con César, pero era rechazada por la familia Sena: ese y el móvil económico generan la sospecha del crimen, a raíz de que ella pretendía casarse con el joven y eso era resignar la herencia para el clan Sena. También incluso se presume que ella buscaba tener un hijo, lo que representaba una amenaza incluso mayor para la familia de su novio.Emereciano Sena nunca habló ante la Fiscalía: Marcela Acuña sí lo hizo, a través de una secuencia de cartas (lleva escritas más de 30) desde la Comisaría 6ta donde está detenida.Básicamente, denuncia que es una causa armada con fines políticos en contra de su marido, aliado al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y que ellos no mataron a Cecilia, deslizando que lo hizo únicamente su hijo.Las audiencias son orales y la Fiscalía también pedirá que sigan detenidos hasta el juicio oral y público, el cual no tiene fecha por lo pronto y será a través de un juicio por jurados.En tanto, el jueves es el día del cumpleaños de Cecilia y su madre, Gloria Romero, protagonizará un acto en la plaza central de Resistencia en su memoria: se espera movilización de Madres del Dolor y gente que apoye a la familia.Paralelamente, tal cual lo vienen haciendo en los últimos días, los seguidores de Emerenciano van a marchar a la Fiscalía para pedir la libertad del hombre de 58 años y su mujer. Ya lo efectuaron días atrás y se cruzaron con Gloria en la puerta de la Fiscalía, en pleno centro de la capital provincial.Asimismo, se espera el resultado pericial sobre la segunda tanda de huesos encontrados en un campo de los Sena, donde se sospecha que el cuerpo de Cecilia fue quemado. Se sabe que son de restos humanos, pero por ADN falta determinar si son de la joven o no.Lamentablemente, una primera tanda de huesos encontrados, no tenían ADN a raíz del estado en que estaban, por lo que no fue posible determinar si correspondían o no a Cecilia: sí ya se sabe que sangre de ella estaba en la casa de los Sena, en elementos que la familia donó a allegados después del crimen y lo mismo en la camioneta de César. Fuente: (NA)