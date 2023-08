Crimen de Luisina: la confesión del acusado al hablar con su hermana en el penal

, conocida como Pampa Soler, cerca del ingreso a la "Tortuga Alegre", dio cuenta Elonce.Los restos de la víctima fueron analizados en la morgue del hospital Felipe Heras de Concordia, y con las fotos aportadas por sus familiares y amigos,El abogado de la familia de Luisina Leoncino,que los restos pertenecen al cuerpo de la víctima, quien fue vista por última vez hace 23 días.“Está acreditada la materialidad del hecho, está acreditada la identidad”, dijo y aclaró que “tenemos datos concretos de algunosy constatados adecuadamente”, resaltó.Claudia Benítez, se presentó como hermana de Horacio “Ñoño” Benítez, el hombre que está detenido, imputado como autor del femicidio, habló sobre el caso y defendió a su familiar.“Yo llegué el jueves por la noche. Vivo en Buenos Aires. No sabía nada de mi familia. Me enteré por los medios., tanto de mi mamá, como de los demás”, explicó la mujer.Cuando le preguntaron. “Tuvo una por violencia de género, que lo denunció la mujer”, recordó la hermana de Benítez.Posteriormente, a dialogar consostuvo: “todas las causas que ha tenido, las ha pagado.”.Vale tener presente que hasta el momento, Benítez se abstuvo de hablar con la Justicia.Por otra parte, Claudia Benítez pretendió poner en tela de juicio el accionar de la policía. “Lo que me parece raro a mí es que la Policía fue y hostigó a un montón de gente. Hay un vecino al que lo llevaron a la noche al penal a hablar con mi hermano, porque es amigo, a ver si le decía algo”, dijo y agregó a“el sábado a la noche lo llevaron a Maximiliano Follonier, que es también amigo de él y amigo de nosotros de toda la vida, lo torturaron, como a mi hermano con picana cada dos horas. Lo sacan a la noche y lo picanean”, sostuvo la familiar del principal imputado.Asimismo, la hermana de Benítez, explicó que “aer lo fui a ver y no me dejaron verlo. No sé en qué condiciones está”, llegó a decir la mujer, que también atendió a un móvil de Crónica TV, a cuyas cámaras permitió captar imágenes del interior de la casa donde presuntamente, Luisina fue asesinada y desmembrada.Por último, la hermana de “Ñoño” Benítez contó un presunto diálogo que habría tenido con la fiscal de la causa: “La fiscal me dijo que ya tiene cuatro cuerpos de pruebas contra mí hermano. Está bien, pero si ya tenés las pruebas, ¿por qué la policía sigue hostigando a mi mamá, a mi hermano? Me contestó que ella no sabe qué hace la policía”, concluyó la mujer.