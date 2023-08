Piden que exjefe Departamental de Policía que abusó de una menor vaya a prisión

La condena

La madre de la víctima de abuso sexual, por el que fue condenado a 12 años de prisión el ex Jefe de la Policía del departamento Concordia, José Querencio, exigió que el condenado esté tras las rejas.Alejandra, madre de la jovencita abusada, rompió en llanto ante, reclamando que el ex jefe de la Policía quede tras las rejas: "Yo sé que él no está pasándola mal. Sé que está gozando su prisión domiciliaria mientras mi hija no logra mantener la calma luego de todo lo que le provocó este monstruo", comenzó diciendo Alejandra.Recordamos que la causa está en cesación, por lo que la madre de la víctima exigió: "Quiero que los jueces pongan mano dura en esta causa, que se haga justicia porque estamos hablando de un monstruo, de un violador que le hizo mucho daño a mi hija, que le destruyó la vida. Hasta el día de hoy, luego de 7 años (de cometidos los abusos), siente miedo cuando ve a un hombre y se encuentra caminado por la calle".Posteriormente, Alejandra exclamó: "A mí no me van a intimidar con una amenaza, porque veo que los familiares de él (por Querencio) intentan romper el portón de mi casa, pasan y nos insultan, pero yo como madre voy a ir hasta las últimas consecuencias y para que vaya tras las rejas porque el daño que le hizo a mi hija es inhumano, la destrozó. "Mi hija tenía 14 años cuando abusó de ella, no tiene perdón de Dios este monstruo", puntualizó Alejandra."Siete años pasaron, donde recibió amenazas de todo tipo, insultos por culpa de este hombre, si es que lo podemos llamar hombre porque con lo que hizo y estando en el rango que estaba, me sorprende que la Justicia se tome tanto tiempo para condenar a un violador", subrayó la madre de la jovencita.Por último, Alejandra agregó que "veo y me cuentan que él (por Querencio) se encuentra lo más pancho en su casa, mientras mi hija vive con lo que él le hizo. Es por eso, que solicito que se tome cartas en el asunto y que ese monstruo no puede llevársela de arriba".La Justicia condenó al ex Jefe de Policía Concordia, José Querencio, a 12 años de prisión, según la sentencia que se dio a conocer el martes 14 de marzo de 2023, luego de un juicio que se extendió a lo largo de un mes.El ex Jefe de Policía fue encontrado culpable y sentenciado a 12 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal y aprovechamiento de la inmadurez. Desde entonces, Querencio cumple prisión domiciliaria.El tribunal estuvo presidido por los vocales Ives Bastián, Eduardo Degano y Mariano Caprarulo; mientras que la Fiscalía estuvo representada por los fiscales Dra. Evelina Espinosa, el Dr. Mauro Jaume y el Dr. Mario Guerrero. Por otra parte, el abogado defensor del ex jefe de Policía fue el Dr. Rafael Briceño.