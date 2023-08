Habló el padre de Luisina y contó cómo fueron sus últimas charlas con ella

Sociedad Nueva marcha frente a Tribunales de Concordia para pedir por Luisina Leoncino

Cómo era su vínculo con Luisina

Restos humanos fueron hallados este domingo en una zona de Concordia conocida como Pampa Soler, cerca del ingreso a la "Tortuga Alegre" y los investigadores apuntan a que corresponderían a la joven Luisina Leoncino, desaparecida desde el pasado 9 de julio.que aún no tiene la confirmación respecto a si son o no los restos de su hija, pero comentó cómo fueron las últimas charlas que tuvo con ella antes de su desaparición.“Luisina vino a casa un día y me trajo un montón de bolsas. Primero, no sé dónde estaba viviendo.”, relató en diálogo con nuestro medio.Asimismo, indicó que “al día siguiente. Le dije que no sabía, que iba a consultarle a mi hermana y al otro día le contesté. Desde entonces perdí contacto con ella”.En ese sentido, dijo que “Seguramente se fue de ahí. Yo asocio por ese lado que podría ser el problema, que vio algo que a lo mejor no tenía que ver”.Y confirmó que “ella. Conozco gente de ese barrio donde él vive, pero jamás supe de ese chico”.Leoncino comentó que Luisina “estaba bajo tratamiento psiquiátrico.. Ella tiene dos hijos con dos parejas distintas y las familias de esas parejas nunca la ayudaron. Eso para ella fue muy duro. Ella se sentía muy débil. Eso la fue desgastando y desacomodando psíquicamente.. La casa que era de mis padres prácticamente se la di a ella. Los nietos andaban para todos lados jugando porque es un lugar amplio.”, remarcó.“Siempre le gustó salir. Un día salía con un grupo y después tenía otro grupito de amigas que la contenía bastante, que iba mucho a las casas de ellas. Ella tenía casa, comida, para la ropa y demás”, contó aPor otra parte, señaló que Luisina “tenía una personalidad bastante rebelde, yo le advertía que no camine por ciertos caminos porque era peligroso, pero no había caso”.Comentó también que“No he tenido contacto con su madre, hace muchos años no nos hablamos. Cuando hace algunos meses hubo algunos problemas por los nietos sí tuvimos que relacionarnos por fuerza mayor. En esta ocasión no. Hablo con un hijo de ella, pero por ahora no han surgido novedades”, indicó.