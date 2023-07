Apuntaron en la cabeza y estomago con armas a remisero para robarle

Un remisero de acudió en busca de un pasajero al donde fue emboscado por dos hombres armados. Lo amenazaron le robaron tres celulares y la recaudación. Ocurrió esta madrugada barrio Coronel Dorrego de Santa Fe.



El violento asalto se produjo cerca de las 2.30 del lunes. El remisero fue en busca de pasaje -tras un pedido de viaje recibido por la app- a la zona de Lavalle 8030.



"Un muchacho y me pidió que lo llevara a Javier de la Rosa y Risso. Le dije que no y apareció un cómplice. Se llevaron tres celulares: el mío y dos de la base más la recaudación de la noche. Uno me puso una semiautomática en la cabeza y el otro una recortada en el estómago" relató la víctima del robo.



Por fortuna, la policía estaba cerca porque perseguía a un ladrón que había robado una bicicleta. Vieron al remisero con la puerta abierta mucho tiempo, les llamó la atención y se acercaron. Los delincuentes escaparon tras el robo consumado, llevándose además las llaves del remís. La policía los persiguió pero los ladrones se perdieron en la zona de pasillos.



"Yo hace un año y medio que no entro a Coronel Dorrego, no quiero laburar más de noche pero igualmente no se levanta más pasaje en la calle. Yo entré ahí porque hay un muchacho que conozco y siempre va a laburar pero no voy a entrar más", concluyó (Aire de Santa Fe)