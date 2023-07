Una adolescente denunció haber sido víctima de un abuso grupal

La fiscalía de la ciudad de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, investiga una denuncia por violación grupal efectuada por una adolescente de aquella ciudad. La chica, junto a su madre, denunció en las últimas horas haber sido atacada por jóvenes en el marco de un encuentro de jóvenes en una vivienda.



Dijo que le habrían suministrado alguna sustancia mezclada con alcohol.



El caso está siendo investigado y por el momento no hay detenidos ni imputados, según precisaron fuentes con acceso a la causa.



En ese marco, se están realizando distintas diligencias en torno a esta grave denuncia penal.



No es la primera vez que en la provincia de Córdoba se comete una violación grupal por parte de varios hombres contra una mujer e incluso un hombre. En los últimos tiempos se han conocido varios casos de este tipo, los cuales han derivado en causas penales. Algunos pocos casos han terminado con expedientes avanzados, juicios y condenas finalmente.



Respecto al último episodio, se señaló que durante el fin de semana una adolescente de 14 años se presentó en compañía de su madre a la sede judicial de Cosquín (en Punilla) para denunciar que había sido agredida por varios varones en un domicilio.



El episodio bajo investigación sucedió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves último en una vivienda de Cosquín.



De acuerdo a voceros oficiales, la adolescente se encontraba en el lugar junto a un grupo de varones, algunos conocidos. En esas circunstancias habría tomado una bebida a la que le habrían introducido alguna sustancia. Luego, según dijo, sobrevino la agresión sexual.



El caso avanza en la fiscalía de Cosquín, desde donde se han adoptado distintas medidas procesales como la toma de testimonios, entre otras cosas. Trabaja personal investigativo de la Policía cordobesa.



“Por ahora, no hay imputaciones ni detenciones”, señaló una fuente. (La Voz)