Acordaron penas de hasta cinco años por trasladar 31 kilos de droga en colectivo

Hace más de dos años, en un control policial en el puesto caminero Paso Cerrito. Los tickets del equipaje correspondían aque habían subido al micro en Misiones y tenían como destino la Ciudad de Buenos Aires. Fueron detenidos y tras un acuerdo derecibieron unaEl procedimiento policial sucedió el 5 de marzo de 2021 cuando el personal de la Policía de Entre Ríos, apostado en el puesto de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial ubicado sobre la autovía nacional 14, a la altura del kilómetro 341, controló el equipaje que se encontraba en la bodega del colectivo de pasajeros de la empresa Crucero del Norte.Con el perro detector de narcóticos descubrieron más de 31 kilos de marihuana, distribuidos en 49 paquetes rectangulares envueltos en la clásica cinta de embalar color ocre, que estaban resguardados en dos valijas, con sus correspondientes marbetes.De acuerdo a la lista de pasajeros,E.M.P. de 20 años, oriundo de la localidad de Puerto Rico, provincia de Misiones, M.V.R., de 25 años, nacido en la provincia de Progreso, República de Perú, domiciliado en barrio La Boca de CABA, y M.N.R., de 45 años, madre de cuatro hijos, nacida en capital federal. Habían sacado sus boletos a través de la página web Plataforma10.com.ar. Además, los tres imputados subieron al colectivo en la localidad misionera de Garuhapé el día anterior al procedimiento policial.Entre las distintas pruebas que dispuso la Justicia Federal, se realizó una, de donde se extrajeron imágenes, en particular del teléfono de M.N.R., que habían sido enviados por mensajes el 2 de marzo. Se trataba de una canoa con cargamento de paquetes rectangulares y recubiertos por una bolsa de nailon transparente, de idénticas características que los hallados en el interior de las valijas secuestradas. En otra de las fotografías, correspondiente al día 4 de marzo, se observan los paquetes ya se acondicionados en una valija negra. Además, de las imágenes, se podían visualizar los tickets de viaje que habían sacado.Los tres pasajeros fueron procesados y el expediente llegó al Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. Pero no se realizó un juicio oral y público, sino que, ante las pruebas que evidenciaban la culpabilidad de los imputados, estos prefirieron confesar y las partes llegaron a unDe este modo, el fiscal auxiliarFrancisco Bernhardt y la defensora oficial Julieta Elizalde, presentaron el mismo a la jueza del TOF unipersonal, Mariela Emilce Rojas. Consistió enLa magistrada analizó las pruebas del caso y consideró que el acuerdo era correcto, al tiempo que coincidió que no debía aplicarse el agravante de la participación de tres personas en el delito porque no se demostró que se tratara de una organización narco. Se remarcó que la mujer cumple la pena con la modalidad prisión domiciliaria en Lago Puelo, provincia de Chubut, publicó