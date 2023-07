Un argentino pretendió contrabandear armas de guerra por la Triple Frontera

Un ciudadano argentino fue detenido en el paso fronterizo internacional Posadas-Encarnación cuando intentaba contrabandear 12 armas de guerra con un valor de mercado que supera los $10 millones, informaron hoy fuentes oficiales.La detención fue concretada durante un control realizado por agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), quienes mediante la utilización de un escáner detectaron irregularidades en un auto Ford Ka que ingresaba al país desde Paraguay para, presumiblemente, luego dirigirse a Brasil como destino final.Según las fuentes, el procedimiento comenzó cuando el auto se presentó en la cabecera argentina del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz y su conductor, ciudadano argentino a bordo, se mostró ansioso y evasivo manifestando con insistencia que no tenía nada para declarar.Durante la inspección manual del rodado, los agentes advirtieron signos de reparaciones recientes y, además, que el sector del baúl no era acorde al modelo original del rodado, tras lo cual, decidieron someter al vehículo a rayos X y convocar al personal de las fuerzas de seguridad.El escáner dio cuenta de un espacio ubicado en el sector trasero, disimulado con el gran paragolpes que presenta ese modelo de automóvil en particular y, a su vez, reveló que en el interior del rodado había mercaderías ocultas: sin poder precisar de qué se trataba, en los paneles laterales había formas extrañas.La Aduana se puso en contacto con el Juzgado Federal de Posadas, que autorizó el desarmado del vehículo para verificar el contenido del doble fondo, así como de los paneles laterales.Tras ello, los agentes aduaneros descubrieron un arsenal de armas de fuego, todas de origen turco: siete fusiles semiautomáticos calibre 12 milímetros marca DERYA VR90; un fusil semiautomático calibre 223 mm y cuatro pistolas automáticas calibre 9 mm.El sospechoso quedó detenido e incomunicado por el delito de “contrabando de armas”, por el cual podría caberle una pena de 4 a 12 años de prisión.