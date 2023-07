“Lo hicieron crema”: pormenores de la investigación por empresario descuartizado

Policiales Hombre descuartizado tenía empresa en Miami y una deuda millonaria en Argentina

"Amiiigo, cómo dice que le va? Sí,", dice uno de los audios que trascendieron en las últimas horas. Hablan de Fernando Pérez Algaba (41), el empresario asesinado y encontrado descuartizado en una valija en Lomas de Zamora. Deudas, amenazas y denuncias cruzadas son parte de un rompecabezas que, por estas horas, buscan armar los investigadores.Pérez Algaba se reconocía "fundido". Había entregado cheques sin fondo, adeudaba pagos a entidades bancarias y se había ido a Barcelona para escapar de los constantes reclamos por dinero adeudado.. Su amor por los autos venía desde la infancia, su papá era mecánico y él, desde muy joven, entendió que el comercio era lo suyo. Tras la muerte de su padre, según confiaron sus allegados, empezó a invertir en criptomonedas y en el mercado de capitales.El teléfono que usaba Pérez Algaba no apareció. Los investigadores incorporaron chats y audios que trascendieron a los medios antes de llegar a la fiscalía N° 5 de Lomas de Zamora, al frente de la causa por homicidio.También hay notas y chats en los que él recopilaba información "por si me pasa algo", repetía. Grababa las llamadas con quienes le reclamaban dinero y esperaba que lo amenazaran para tener registros.En esos intercambios. "Cuatro causas vas a tener", le dicen en uno de los violentos intercambios."Lechuga" -como se hacía llamar Pérez Algaba-"Ya te voy a cruzar", le contesta el barra, quien además da a entender que él o una persona cercana ya lo había cruzado, pero "se salvó por cinco minutos", a lo que la víctima termina diciéndole en tono desafiante:"¿Cómo no me conocés? Si te compré autos durante 15 años", le reclama en el violento intercambio.Policías de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora recolectan testimonios de amigos, familiares y allegados. Además recopilaron más de 200 comunicaciones con amenazas entre su celular y sus redes sociales. Casi todas vinculadas a reclamos por pagos adeudados.Pérez Algaba llegó a Buenos Aires el 13 de julio y se hospedó en un departamento de alquiler temporario en Ituzaingó. Estaba solo, con "Kupper", su perro, un Bulldog Francés beige claro, que no apareció.Por la relevancia del caso y por la mención a Nahuel y Gustavo Iglesias, ambos se presentaron espontáneamente a declarar en la fiscalía a cargo de Marcelo Domínguez. Según pudo saber el diario, no dieron información relevante sobre el caso.Sí confirmaron que Pérez Algaba les debía dinero, proporcionaron una coartada respecto del día de la desaparición del trader y se pusieron "a disposición" de la justicia.que lo denunciaron por amenazas en febrero de 2023.Los padres de la víctima habían muerto, su único familiar directo es su hermano, Rodolfo Mario Pérez Algaba (59), que dio una breve entrevista a TN y dijo: "Según tengo entendido, pero por amistades, habían comprado unos terrenos en La Reja (partido de Moreno), iban a emprender unas construcciones ahí. Se asocia con una persona, lo deja ahí, supuestamente tenía que ir a buscar un dinero, no se si para pagarle a los albañiles o qué. No quiero mentir, y bueno, ahí desaparece".Respecto de las versiones que circulan alrededor del crimen de su hermano, el hombre aseguró: "No somos gente ni narco, ni ladrones, están metiendo muchas cosas que no vienen al tema. Me interesa llegar al grano. Saber qué es lo que pasó y quién fue".El cuerpo de Pérez Algabo fue encontrado en el Arroyo del Rey, en un sector ubicado en la calle Comodoro Rivadavia, entre Figueredo y Azamor, de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. El domingo, dos chicos que jugaban a la pelota, vieron una valija roja que contenía los brazos y las piernas del hombre, que había regresado desde Barcelona el 13 de julio.Una de esas piernas tenía un disparo, según confirmó Sebastián Queijeiro, el abogado de la familia del trader asesinado. Con la intención de encontrar el resto del cadáver, la Policía drenó ese sector del arroyo y hallaron el torso, el lunes por la mañana. El pecho tenía otros dos disparos. La cabeza estaba en otra bolsa y la encontraron el martes a las 11 de la mañana."No es un crimen común y en eso coinciden todas las fuerzas de seguridad. Lo habitual en un homicidio de estas características es un elemento punzocortante, un disparo, pero no el desguace y que lo maten en un lugar y que lo tiren en otro, en una valija", dijo Quejeiro a C5N.Para el abogado, los asesinos quisieron dar "un mensaje mafioso" o se trató de un "apriete" por alguna de las deudas. "Quizá reaccionó mal y le dispararon en la pierna y después en el pecho", especuló.Por el hecho hay una mujer trans detenida, acusada por la participación secundaria del hecho. De nombre Nicol, sería la dueña de la valija dentro de la que descartaron los restos de Pérez Algaba. Aunque no hay elementos –de momento– para involucrarla en el crimen.